Adrian Ilie a anunţat care este jucătorul român care va valora 30 de milioane de euro: "Aştept să ajungă în Anglia sau Germania" - Antena Sport

Adrian Ilie a anunţat care este jucătorul român care va valora 30 de milioane de euro Adrian Ilie, în timpul unui interviu Adrian Ilie a anunţat care este jucătorul român care va valora 30 de milioane de euro. „Cobra” a fost impresionat de evoluţia lui Denis Drăguş, fotbalist ce va ajunge în această vară la Trabzobspor. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Jucătorul cotat la 4 milioane de euro a marcat un gol în victoria uriaşă a României, 3-0 cu Ucraina, fiind decisiv şi la reuşita lui Răzvan Marin. Ilie susţine că, după un sezon excelent la Trabzonspor, Drăguş va ajunge la un club mare din Europa. Adrian Ilie a anunţat care este jucătorul român care va valora 30 de milioane de euro „O să meargă la Trabzon, dă 20 de goluri şi mă aştept să ajungă în Anglia sau Germania, după un transfer de 20 de milioane de euro. Va juca într-o echipă de calitate. Poate ajunge la valoarea de 30 de milioane de euro. Va deveni jucător de 25-30 de milioane de euro”, a spus Ilie, citat de fanatik.ro. Denis Drăguş vine după un sezon excelent sub conducerea lui Marius Şumudică, la Gaziantep. Atacantul a marcat 15 goluri, în cele 35 de meciuri disputate în toate competiţiile sezonului trecut, în Turcia. Florin Manea a anunţat transferul lui Denis Drăguş Florin Manea a anunţat transferul lui Denis Drăguş la Trabzonspor. Agentul de jucători a transmis că totul este rezolvat în privinţa acestei mutări. Despre transferul lui Denis Drăguş la Trabzonspor s-a tot vorbit în ultima vreme, dar mutarea nu s-a oficializat până acum. Reclamă

Reclamă 4

„(n.r: Care sunt jucătorii care au şanse să le crească cota după acest European?) Toţi au şanse să le crească cota. Uite, şi Drăguş, nu cred că mai este o problemă. Ştie toată lumea că suntem înţeleşi cu Trabzon, va evolua acolo. Am mare încredere în Denis, am discutat cu el despre ocaziile pe care le-a avut, sper de data asta să le transforme în gol. Am încredere în toţi, în Nicuşor Stanciu.

Îmi face aşa inima un pic, că sunt crescuţi de mine, şi Nicuşor, şi Radu, am o mulţumire că aceşti tineri cu care eu am lucrat au ajuns să ne reprezinte şi ne-au adus aici”, a declarat Florin Manea la aeroportul Otopeni, înainte de a se îmbarca în avionul spre Germania.

Reclamă