Denis Drăguş a început să plângă în timpul unui interviu, după România - Ucraina 3-0. Ce i-a arătat pe telefon un jurnalist turc - Antena Sport

Denis Drăguş a început să plângă în timpul unui interviu, după România – Ucraina 3-0. Un jurnalist turc i-a arătat imaginile emoţionante de la finalul meciului, în care viitorul jucător al lui Trabzonspor a fost surprins alături de familie.

Drăguş şi-a îmbrăţişat fetele Gloria şi Derya, dar şi soţia Vanessa. Momentul i-a fost arătat pe telefon de ziaristul venit din Turcia, moment în care atacantul de 24 de ani a început să plângă. „Mi le poţi trimite acum?”, a fost prima reacţie.

„Este ceva extraordinar, un sentiment intens. Este tot ce am putut visa. Nu am cuvinte”, a mai spus Drăguş, înainte să fie întrebat despre numele uneia dintre fetiţe, Derya, un nume turcesc. „Nu am ştiu că voi ajunge în Turcia, atunci când eu şi soţia mea am luat decizia acestui nume”, a spus fostul jucător al lui Marius Şumudică.

Draguş’la ilk bölüm… Eşinin ve çocuklarının ismini daha önceden notlarıma almıştım. Maç sonu onlara sarılınca ve eşi ağlayınca ben de yayında söyledim. Bizim canavar sosyal medya ekibi bunu instagrama atmış. O videoyu istedim ve Draguş’a izlettim. Gözleri doldu, ağladı. Güzel… pic.twitter.com/5FF6MlbHFD

— Hünkar Mutlu (@hunkarmutlu) June 17, 2024

Denis Drăguş a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren, în România – Ucraina 3-0, meci ce ne-a adus aproape de optimile EURO 2024. Drăguş a marcat golul 3 şi a lansat acţiunea în urma căreia Răzvan Marin a înscris golul de 2-0.