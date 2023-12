Reacţia lui Ionel Ganea după ce România şi-a aflat adversarele la EURO 2024! Ce a spus "Ganezu" despre grupa noastră - Antena Sport

Iordănescu Jr a oferit detalii şi despre contractul pe care îl are cu FRF, mărturisind că acesta s-a prelungit automat după calificarea României la EURO 2024. Selecţionerul a dezvăluit că se va trage linie după ce parcursul României în Germania se va încheia, şi atunci va decide dacă va continua sau nu pe banca echipei naţionale.

„Avem şanse să ieşim din grupe”

„Sunt sigur că acest grup minunat poate produce performanţă. E prematur să mă pronunţ despre fiecare adversar în parte, aşteptăm să vedem cine va fi şi al treilea adversar. De mâine începe o perioadă de studiu, monitorizare, şi vom fi atenţi la strategia pe care o vom folosi. E important ca băieţii mei să joace bine la cluburi. Au fost în multe momente mai bine la echipa naţională decât la cluburi, dar acum trebuie să se schimbe asta. Trebuie să vină pregătiţi. Cum am spus când am venit, vom fi la EURO, suntem acolo. Acum spun că avem şanse să ieşim din grupe, deşi nu va fi uşor.

Am fost fericit pentru că ne-am îndeplinit obiectivul. Am făcut un pas în faţă, comparativ cu Liga Naţiunilor. Timpul va fi principalul inamic, dar deja am contruit o bază, o fundaţie, pentru a ieşi din grupe. Sunt lucruri pe care trebuie să le corectăm, să le îmbunătăţim.

Contractul s-a auto-prelungit după calificarea la EURO. Gândurile mele merg către procesul de pregătire, să venim cât mai bine şi competitivi la turneu, trebuie să avem băieţi cu jocuri în picioare. Am încredere că putem ieşi din grupe, alături de românii noştri în tribune. Ce va fi după EURO, vom trage linie, vom analiza, şi vom lua decizia în privinţa contractului. Să ieşim din grupă este un prim pas. Luăm pas cu pas, paşi siguri, corecţi, şi vom vedea”, a declarat Edi Iordănescu, conform sport.ro.