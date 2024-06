România - Belgia, la EURO 2024 | Dorin Goian știe până în ce fază pot ajunge tricolorii la turneul final: "Orice este posibil!" - Antena Sport

La cum se prezintă România acum, putem juca un sfert de finală. E important să mergem mai departe din grupă, apoi vom vedea. Se poate orice, cu o conjunctură favorabilă. Noi ca suporteri putem să le ținem pumnii.

Aici e super frumos, cu atmosfera asta de turneu final. Și copii sunt foarte entuziasmați, le place această atmosferă.

(n.r. Un sfat pentru Drăgușin?) Nu am ce sfat să îi dau lui Drăgușin. A făcut un joc grozav în calificări, atât el cât și Burcă. Compartimentul defensiv a fost excepțional și în meciul cu Ucraina. Trebuie să joace cu sufletul și sunt sigur că vom ieși din grupă! Hai România!”, a spus Dorin Goian, în exclusivitate pentru Antena Sport.

România – Belgia, la EURO 2024 | Nicolae Stanciu, cuvinte mari despre Romelu Lukaku!

Nicolae Stanciu a dezvăluit că și-ar fi dorit să joace alături de Romelu Lukaku. De asemenea, mijlocașul lui Edi Iordănescu a dezvăluit că l-a întâlnit pe superstarul din atacul Belgiei și că acesta este puternic.

„Mi-ar fi plăcut să joc cu Romelu Lukaku. L-am întâlnit o dată, a venit să ne salute la Anderlecht. L-am văzut de aproape. E puternic!”, a spus Nicolae Stanciu, citat de La Derniere Heure.

De asemenea, Stanciu le-a vorbit belgienilor și despre perioada în care a fost legitimat la Anderlecht. Acesta a transmis că, pentru el, este o onoare că a contribuit la câștigarea ultimului titlu al formației.

„E o mândrie că am făcut parte din acea echipă a lui Anderlecht care a câștigat ultimul titlu. Am continuat să urmăresc campionatul și am văzut că echipa nu s-a mai apropiat de această performanță. Sper să reușească din nou”, a mai spus jucătorul echipei naționale.