3 jucători pleacă de la FCSB după eliminarea din Europa League! Becali a anunţat noi transferuri la campioană - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a anunţat noi transferuri la FCSB până la terminarea perioadei de mercato. Denis Alibec (35 de ani), care nu a fost în lot la meciul FCSB – Fenerbahce 1-1, e primul jucător care o va părăsi pe campioană după eliminarea din Europa League.

Becali are de gând să renunţe şi la Dennis Politic (25 de ani), urmând să îl împrumute în Grecia. Această mutare depinde însă de aducerea de jucători. Tavi Popescu e şi el pe lista neagră a lui Gigi Becali.

Gigi Becali renunţă la 3 jucători! Alibec e ca şi plecat şi vrea să îi dea şi pe Politic şi Tavi Popescu

“(n.r: de plecarea lui Denis Alibec) Probabil mâine, cred. La Farul, da.

Avem nevoie de jucători, avem și Cupa. Dacă reușesc să iau jucători acum, repede, îl dau pe Politic în Grecia. Ce să fac cu Politic? Dacă nu ne ajută niciodată, cu nimic. L-am scos și am băgat unul care a fost mai slab (n.r.: Octavian Popescu).

Doi jucători neapărat trebuie să iau. Dau trei (n.r.: Alibec, Politic, Tavi Popescu), adică renunț la ei și să iau măcar doi.