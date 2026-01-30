3 jucători pleacă de la FCSB după eliminarea din Europa League! Becali a anunţat noi transferuri la campioană - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a anunţat noi transferuri la FCSB până la terminarea perioadei de mercato. Denis Alibec (35 de ani), care nu a fost în lot la meciul FCSB – Fenerbahce 1-1, e primul jucător care o va părăsi pe campioană după eliminarea din Europa League.
Becali are de gând să renunţe şi la Dennis Politic (25 de ani), urmând să îl împrumute în Grecia. Această mutare depinde însă de aducerea de jucători. Tavi Popescu e şi el pe lista neagră a lui Gigi Becali.
Gigi Becali renunţă la 3 jucători! Alibec e ca şi plecat şi vrea să îi dea şi pe Politic şi Tavi Popescu
“(n.r: de plecarea lui Denis Alibec) Probabil mâine, cred. La Farul, da.
Avem nevoie de jucători, avem și Cupa. Dacă reușesc să iau jucători acum, repede, îl dau pe Politic în Grecia. Ce să fac cu Politic? Dacă nu ne ajută niciodată, cu nimic. L-am scos și am băgat unul care a fost mai slab (n.r.: Octavian Popescu).
Doi jucători neapărat trebuie să iau. Dau trei (n.r.: Alibec, Politic, Tavi Popescu), adică renunț la ei și să iau măcar doi.
Când sunt jucători în care nu-ți pui baza, e ca și cum nu i-ai avea. Pe Politic pot să-l dau în Grecia că mă tot sună ăia, să-l dau împrumut”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.
FCSB – Fenerbahce 1-1. Campioana a fost eliminată din Europa League
Echipa bucureşteană FCSB a încheiat la egalitate joi seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea turcă Fenerbahce, în ultimul meci din grupa Ligii Europa.
Dennis Politic a avut prima acţiune periculoasă a gazdelor, pe Arena Naţională, dar şutul său din minutul 10 a fost respins de Ederson. Târnovanu a avut o intervenţie salutară în minutul 17, la lovitura de cap a lui En-Nesyri, dar portarul bucureştenilor nu a mai avut reacţie la faza care a urmat, corner Akturkoglu, lovitură de cap la colţul lung al lui Ismail Yuksek şi Fenerbahce conducea cu 1-0 la Bucureşti, din minutul 19.
Un un-doi între Olaru şi Mamadou Thiam l-a adus pe căpitan într-o poziţie bună, însă şutul său a fost respins de Ederson, în minutul 31. După trei minute Miculescu a pătruns în careul turcilor şi Ederson a intervenit din nou în faţa bucureştenilor. Tot portarul oaspeţilor a scos foarte bine şutul din careu al lui Mamadou Thiam, în minutul 36 şi la pauză FCSB – Fener a fost 0-1, după cea mai bună repriză a bucureştenilor din acest an.
Campioana României, ocazii uriaşe după pauză
Olaru a ratat o altă ocazie uriaşă în minutul 50, când a primit în careu, însă a trimis slab direct în braţele lui Ederson. Târnovanu a intervenit excelent în faţa lui Akturkoglu, în minutul 59, scoţând în corner, iar eforturile ros-albastrilor au fost rasplatite, în minutul 71, când Radunovic i-a trimis lui Cisotti şi italianul a egalat după minute întregi de presiune formidabilă a gazdelor. Şapte minute mai târziu Mamadou Thiam a trimis o bombă, din careu, peste poartă.
Târnovanu a intervenit excelent în faţa lui Akturkoglu, în minutul 59, scoţând în corner, iar eforturile ros-albastrilor au fost rasplatite, în minutul 71, când Radunovic i-a trimis lui Cisotti şi italianul a egalat după minute întregi de presiune formidabilă a gazdelor. Şapte minute mai târziu Mamadou Thiam a trimis o bombă, din careu, peste poartă. Turcii au revenit în atac şi Akturkoglu nu a găsit poarta în minutul 81, pentru ca Graovac să fie aproape de autogol un minut mai târziu, când a încercat să respingă mingea în corner. Ederson şi-a mai salvat odată echipa, respingând cu vârful degetelor în minutul 90, la şutul lui Octavian Popescu.
Finalul a fost pe contre, dar nu s-a mai înscris şi FCSB – Fenerbahce s-a încheiat 1-1. Roş-albaştrii au terminat sezonul european pe locul 27, cu 7 puncte şi au părăsit competiţia după faza grupei.
- Răzvan Lucescu și Ionuț Radu se pot întâlni în play-off-ul pentru optimile Europa League. Cum arată tabloul
- Charalambous a aflat după FCSB – Fenerbahce decizia luată de Gigi Becali. A fost luat prin surprindere: “Nu am fost informat”
- Târnovanu a răbufnit după eliminarea FCSB-ului din Europa: “Nu-mi vine să cred că există astfel de oameni”
- Marcatorul golului campioanei, Juri Cisotti, a spus ce i-a lipsit FCSB-ului pentru a o învinge pe Fenerbahce!
- Gigi Becali a remarcat doi jucători după FCSB – Fenerbahce 1-1: “Din vremurile mai bune”