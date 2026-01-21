Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Accidentare la FCSB, înaintea meciului cu Dinamo Zagreb. Ce jucător s-a accidentat şi nu va face deplasarea - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Accidentare la FCSB, înaintea meciului cu Dinamo Zagreb. Ce jucător s-a accidentat şi nu va face deplasarea

Accidentare la FCSB, înaintea meciului cu Dinamo Zagreb. Ce jucător s-a accidentat şi nu va face deplasarea

Viviana Moraru Publicat: 21 ianuarie 2026, 10:23

Comentarii
Accidentare la FCSB, înaintea meciului cu Dinamo Zagreb. Ce jucător s-a accidentat şi nu va face deplasarea

Jucătorii de la FCSB, la finalul unui meci/ Sport Pictures

Un jucător de la FCSB s-a accidentat şi nu va face deplasarea în Croaţia, pentru meciul cu Dinamo Zagreb. Partida din etapa a şaptea a grupei de Europa League se va disputa joi, de la ora 22:00.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vlad Chiricheş a suferit o accidentare şi nu va fi apt pentru confruntarea cu Dinamo Zagreb. Veteranul din lotul campioanei s-a resimţit după meciul cu FC Argeş, pierdut de roş-albaştri în prima etapă din 2026, scor 0-1.

Accidentare la FCSB, înaintea meciului cu Dinamo Zagreb: Vlad Chiricheş nu va face deplasarea în Croaţia

Vlad Chiricheş s-a accidentat la spate şi nu intră în planurile campioanei pentru duelul de la Zagreb, conform golazo.ro. Mijlocaşul de 36 de ani va fi astfel lăsat acasă de roş-albaştri, în vederea refacerii pentru meciul cu CFR Cluj, de duminică, din Liga 1.

De asemenea, FCSB nu se va putea baza nici pe noii jucători transferaţi, Ofri Arad şi Andre Duarte. Cei doi nu au drept de joc în Europa League, dat fiind faptul că lista de la UEFA nu se poate modifica până la finalul grupei principale.

Andre Duarte şi-a primit “cartea verde” marţi, după ce a ratat meciul cu FC Argeş, de vinerea trecută. Fundaşul portughez va putea debuta la FCSB în derby-ul cu CFR Cluj, acelaşi lucru fiind valabil şi pentru Ofri Arad, jucător prezentat oficial de campioană tot marţi.

Reclamă
Reclamă

FCSB are nevoie de un succes cu Dinamo Zagreb, pentru a mai spera la calificarea în play-off-ul pentru optimi din Europa League. Campioana are şase puncte în grupa principală, după victoriile cu Go Ahead Eagles (1-0) şi cu Feyenoord (4-3).

Gigi Becali, gata să-i rezilieze contractul lui Vlad Chiricheş

În urma eşecului cu FC Argeş, Gigi Becali a anunţat că nu se va mai baza pe Vlad Chiricheş şi că vrea să îi rezilieze contractul fotbalistului de 36 de ani.

“Am vorbit în timpul meciului cu Meme. A spus ‘Gigi, nu-l schimba pe Chiricheș, că a jucat bine’. Eu văd altfel jocul și Meme s-a convins acum de ce i-am spus. Eu nu vreau un mijlocaș care într-adevăr are experiență, cum are Chiricheș, și stă acolo, o ia pe piept, o ia pe cap, dă cu capul, are talent, stopează bine mingea, pasează lejer.

Momentul în care un tren spulberă un Logan în Chiajna. Şoferul pierduse controlul volanului şi a ajuns pe şineMomentul în care un tren spulberă un Logan în Chiajna. Şoferul pierduse controlul volanului şi a ajuns pe şine
Reclamă

Eu vreau mijlocaș șesar, care se duce și tamponează adversarul, câștigă mingea, deposedează și dă pasă. Nu care stă la alibi acolo, ‘Stai că știu eu să stau aici’, n-am nevoie de așa ceva. Ca atare, i-am spus lui Meme ‘Bă, Mihai, spune-i lui Chiri, hai să încetăm’.

Că vreau să iau jucător acolo. Oricum nu o să fie pe listă, că avem nevoie să punem alt jucător pe listă. Nu mai poate. Vreau să reziliem contractul, că oricum nu o să fie pe listă”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va ajuta Olimpiu Moruţan pe Rapid să ia titlul în Liga 1?
Loading ... Loading ...
Citește și:
"Mâncăm pateu, dar avem BMW". De ce muncitorii din diaspora îşi cumpără mai întâi o maşină scumpă
Observator
"Mâncăm pateu, dar avem BMW". De ce muncitorii din diaspora îşi cumpără mai întâi o maşină scumpă
FCSB și CFR Cluj, „la pachet” în play-out?! Cum ar putea arăta Top 6 în SuperLiga la finalul sezonului regulat. Toate calculele și programul
Fanatik.ro
FCSB și CFR Cluj, „la pachet” în play-out?! Cum ar putea arăta Top 6 în SuperLiga la finalul sezonului regulat. Toate calculele și programul
10:07
Gabriela Ruse, prima reacţie după calificarea în turul trei la Australian Open: “Am avut noroc a treia oară”
9:50
Ce sumă uriaşă a câştigat Gabriela Ruse, după o nouă victorie clară la Australian Open
9:41
Gabriela Ruse, victorie uriaşă şi cea mai mare performanţă a carierei la Australian Open
9:17
Fabio Capello nu a menajat Interul lui Chivu după eşecul cu Arsenal
9:09
Vinicius, anunţ despre viitorul lui la Real Madrid, după ce a fost huiduit de fani: “Sunt şi eu om”
8:54
Audi şi-a prezentat primul monopost din istorie
Vezi toate știrile
1 Gata, Nicolae Stanciu a semnat. Clubul cu care a bătut palma 2 Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia 3 FotoImagini rare cu părţinţii si sora lui Radu Drăguşin. Ce mesaj au avut la cununia civilă: “Să aibă o familie frumoasă” 4 Compania din România care plăteşte impozit 41 de milioane de euro pe an! E deţinută de un patron din Liga 1 5 Ce se întâmplă cu jucătorul care a semnat din greșeală în Liga 1? Răsturnare de situație 6 Patronul unui club de tradiţie din România anunţă falimentul: “Nu am bani! Se va închide”
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham