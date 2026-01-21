Accidentare la FCSB, înaintea meciului cu Dinamo Zagreb. Ce jucător s-a accidentat şi nu va face deplasarea - Antena Sport

Un jucător de la FCSB s-a accidentat şi nu va face deplasarea în Croaţia, pentru meciul cu Dinamo Zagreb. Partida din etapa a şaptea a grupei de Europa League se va disputa joi, de la ora 22:00.

Vlad Chiricheş a suferit o accidentare şi nu va fi apt pentru confruntarea cu Dinamo Zagreb. Veteranul din lotul campioanei s-a resimţit după meciul cu FC Argeş, pierdut de roş-albaştri în prima etapă din 2026, scor 0-1.

Accidentare la FCSB, înaintea meciului cu Dinamo Zagreb: Vlad Chiricheş nu va face deplasarea în Croaţia

Vlad Chiricheş s-a accidentat la spate şi nu intră în planurile campioanei pentru duelul de la Zagreb, conform golazo.ro. Mijlocaşul de 36 de ani va fi astfel lăsat acasă de roş-albaştri, în vederea refacerii pentru meciul cu CFR Cluj, de duminică, din Liga 1.

De asemenea, FCSB nu se va putea baza nici pe noii jucători transferaţi, Ofri Arad şi Andre Duarte. Cei doi nu au drept de joc în Europa League, dat fiind faptul că lista de la UEFA nu se poate modifica până la finalul grupei principale.

Andre Duarte şi-a primit “cartea verde” marţi, după ce a ratat meciul cu FC Argeş, de vinerea trecută. Fundaşul portughez va putea debuta la FCSB în derby-ul cu CFR Cluj, acelaşi lucru fiind valabil şi pentru Ofri Arad, jucător prezentat oficial de campioană tot marţi.