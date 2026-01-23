Adi Mutu a făcut-o praf pe FCSB: "O echipă de liga a doua" - Antena Sport

Adrian Mutu susţine că FCSB s-a comportat din punct de vedere tactic ca o echipă de liga a doua, în meciul cu Dinamo Zagreb (1-4). Roş-albaştrii mai au şanse extrem de mici de calificare în play-off-ul pentru optimile Europa League.
„Am făcut prea puțin pentru a merita mai mult și am greșit mult de tot. Mai ales faza de apărare și linia defensivă, au fost sub orice critică. Graovac, Ngezana și Dawa nu și-au făcut deloc treaba. Practic nu au fost deloc la meci. Au a doua cea mai slabă defensivă din Europa League, au încasat două goluri pe meci.
Adi Mutu a critica-o dur pe FCSB
Am văzut lacunele mari din apărarea FCSB-ului, poziția în care stăteau la gol. S-a rupt linia de fund în două la primele două goluri, iar la al treilea Ngezana vrea să anticipeze pasa și se lasă surprins. Centrul apărării a fost liber. A fost ceva rău! A fost bulevard. Din păcate, experimentul ăsta, care nu e nou, cu Graovac în partea a dreapta nu a dat roade.
Ngezana și Dawa păreau că joacă pentru prima oară împreună, iar Radunovic la ce experiență are a făcut niște greșeli de poziționare foarte mari. A uitat să strângă, mai ales la golul doi, el și Dawa erau ambii cu câte un om, nu vorbeau. La nivel tactic au fost o echipă de liga a doua.
Probabil introducerea lui Graovac în partea dreapta a fost de a consolida apărarea, de a-l lăsa pe Radunovic să urce, iar el să rămână și să dea o siguranță echipei. După părerea mea, și experimentul ăsta cu Baba Alhassan și Lixandru în centru, doi închizători, nu a funcționat.
Mie nu mi-a plăcut. Lixandru și-a pierdut de multe ori omul, nu a dat siguranță în fața defensivei, Baba Alhassan la fel. Vorbeam și cu niște prieteni, FCSB ar trebui să umble neapărat la mijlocul terenului pentru a ajunge în play-off. Cei doi nu sunt un cuplu care poate ajuta FCSB-ul în momentul acesta”, a spus Mutu, citat de fanatik.ro.
