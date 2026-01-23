Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Calculele specialiștilor după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1. Ce șanse are campioana să se califice în play-off-ul Europa League - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Calculele specialiștilor după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1. Ce șanse are campioana să se califice în play-off-ul Europa League

Calculele specialiștilor după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1. Ce șanse are campioana să se califice în play-off-ul Europa League

Viviana Moraru Publicat: 23 ianuarie 2026, 9:55

Comentarii
Calculele specialiștilor după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1. Ce șanse are campioana să se califice în play-off-ul Europa League

Dinamo Zagreb - FCSB 4-1/ Sport Pictures

Specialiștii au făcut toate calculele, după ce Dinamo Zagreb a învins-o cu 4-1 pe FCSB, în etapa a șaptea a grupei de Europa League. Ei au transmis că roș-albaștrii au șanse minime să se califice în play-off-ul pentru optimi. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB a rămas cu șase puncte în grupă, urmând ca în ultima etapă să se dueleze cu Fenerbahce, pe Arena Națională. 

Calculele specialiștilor după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1 

Specialiștii de la Football Meets Data au dezvăluit că FCSB are șanse de doar 7% să prindă „primăvara europeană”, în acest sezon. Campioana ocupă locul 29, fiind la egalitate cu Feyenoord, Basel, Salzburg și Go Ahead Eagles. 

FCSB nu are nici un golaveraj bun, el fiind de –7. Acesta este primul criteriu de departajare în cazul egalității de puncte, astfel că roș-albaștrii au nevoie de o victorie la scor cu Fenerbahce, pentru a sper la o calificare miraculoasă în play-off-ul pentru optimi. 

Celtic este echipa care ocupă locul 24, ultimul care duce în faza următoare a competiției. Scoțienii au 8 puncte, iar în ultima etapă se vor duela cu Utrecht. 

Reclamă
Reclamă

Cum ajunge FCSB în play-off 

  • Salzburg (golaveraj -4) să nu se impună în deplasarea cu Aston Villa. În cazul în care o va face, ar trebui să termine cu un golaveraj inferior FCSB, lucru greu de crezut 
  • FC Basel (golaveraj -3) să nu se impună acasă cu Plzen. În cazul în care o va face, ar trebui să termine cu un golaveraj inferior FCSB 
  • Feyenoord (golaveraj -3) să nu câştige meciul cu Betis din deplasare. În cazul în care o va face, ar trebui să termine cu un golaveraj inferior FCSB 
  • Ludogorets să nu câştige meciul cu Nice de pe teren propriu 
  • Celtic (golaveraj -4) să piardă meciul cu Utrecht de pe teren propriu. În cazul unui egal, FCSB are nevoie de o victorie la scor cu Fenerbahce 
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga derby-ul dintre FCSB şi CFR?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Avertismentul amuzant al unui american despre România: Nu mi s-a spus că sunt "dependențe" la fiecare colț
Observator
Avertismentul amuzant al unui american despre România: Nu mi s-a spus că sunt "dependențe" la fiecare colț
Arma puternică pe care o are UE împotriva lui Trump, dacă acesta se răzgândește din nou. Experții o numesc „bazooka” și provoacă pagube enorme
Fanatik.ro
Arma puternică pe care o are UE împotriva lui Trump, dacă acesta se răzgândește din nou. Experții o numesc „bazooka” și provoacă pagube enorme
10:54
„O echipă modestă. Nici măcar de nivelul…”. Croații, concluzie devastatoare despre FCSB, după eșecul cu Dinamo Zagreb
10:33
Dinamo, primire spectaculoasă la Sibiu. Fanii au făcut spectacol înaintea meciului cu Hermannstadt
10:21
Carlos Alcaraz i-a depășit pe Djokovic, Nadal și Federer. Calificare fără emoții în optimi la Australian Open
9:33
„Așa a făcut toată viața lui”. Denis Alibec, șanse mari să plece de la FCSB, după eșecul cu Dinamo Zagreb
9:24
Alegeri la Barcelona: cu cine va lupta Joan Laporta
9:14
Au trecut aproape 1.000 de zile! Record impresionant stabilit de Aryna Sabalenka
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Edin Dzeko semnează în Liga a 2-a din Germania 2 “N-ai nicio idee ce e ăla fair-play!”. Scandal după meciul Soranei Cîrstea cu Naomi Osaka de la Australian Open 3 La ce oră se joacă meciul Gabriela Ruse – Mirra Andreeva, în turul 3 la Australian Open? Anunțul organizatorilor 4 Florin Tănase şi Creţu, OUT pentru Dinamo Zagreb – FCSB. Gigi Becali a anunţat echipa de START 5 Mihai Stoica, anunţ despre transferuri înainte de Dinamo Zagreb – FCSB! Ce face cu cele 6 milioane de la Gigi Becali 6 Sorana Cîrstea – Naomi Osaka 1-2. Românca, eliminată în turul 2 de la Australian Open. Moment tensionat la final
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia