Calculele specialiștilor după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1. Ce șanse are campioana să se califice în play-off-ul Europa League - Antena Sport

Specialiștii au făcut toate calculele, după ce Dinamo Zagreb a învins-o cu 4-1 pe FCSB, în etapa a șaptea a grupei de Europa League. Ei au transmis că roș-albaștrii au șanse minime să se califice în play-off-ul pentru optimi.

FCSB a rămas cu șase puncte în grupă, urmând ca în ultima etapă să se dueleze cu Fenerbahce, pe Arena Națională.

Calculele specialiștilor după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1

Specialiștii de la Football Meets Data au dezvăluit că FCSB are șanse de doar 7% să prindă „primăvara europeană”, în acest sezon. Campioana ocupă locul 29, fiind la egalitate cu Feyenoord, Basel, Salzburg și Go Ahead Eagles.

FCSB nu are nici un golaveraj bun, el fiind de –7. Acesta este primul criteriu de departajare în cazul egalității de puncte, astfel că roș-albaștrii au nevoie de o victorie la scor cu Fenerbahce, pentru a sper la o calificare miraculoasă în play-off-ul pentru optimi.

Celtic este echipa care ocupă locul 24, ultimul care duce în faza următoare a competiției. Scoțienii au 8 puncte, iar în ultima etapă se vor duela cu Utrecht.