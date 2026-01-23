Calculele specialiștilor după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1. Ce șanse are campioana să se califice în play-off-ul Europa League - Antena Sport

Specialiștii au făcut toate calculele, după ce Dinamo Zagreb a învins-o cu 4-1 pe FCSB, în etapa a șaptea a grupei de Europa League. Ei au transmis că roș-albaștrii au șanse minime să se califice în play-off-ul pentru optimi.
FCSB a rămas cu șase puncte în grupă, urmând ca în ultima etapă să se dueleze cu Fenerbahce, pe Arena Națională.
Calculele specialiștilor după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1
Specialiștii de la Football Meets Data au dezvăluit că FCSB are șanse de doar 7% să prindă „primăvara europeană”, în acest sezon. Campioana ocupă locul 29, fiind la egalitate cu Feyenoord, Basel, Salzburg și Go Ahead Eagles.
FCSB nu are nici un golaveraj bun, el fiind de –7. Acesta este primul criteriu de departajare în cazul egalității de puncte, astfel că roș-albaștrii au nevoie de o victorie la scor cu Fenerbahce, pentru a sper la o calificare miraculoasă în play-off-ul pentru optimi.
Celtic este echipa care ocupă locul 24, ultimul care duce în faza următoare a competiției. Scoțienii au 8 puncte, iar în ultima etapă se vor duela cu Utrecht.
Cum ajunge FCSB în play-off
- Salzburg (golaveraj -4) să nu se impună în deplasarea cu Aston Villa. În cazul în care o va face, ar trebui să termine cu un golaveraj inferior FCSB, lucru greu de crezut
- FC Basel (golaveraj -3) să nu se impună acasă cu Plzen. În cazul în care o va face, ar trebui să termine cu un golaveraj inferior FCSB
- Feyenoord (golaveraj -3) să nu câştige meciul cu Betis din deplasare. În cazul în care o va face, ar trebui să termine cu un golaveraj inferior FCSB
- Ludogorets să nu câştige meciul cu Nice de pe teren propriu
- Celtic (golaveraj -4) să piardă meciul cu Utrecht de pe teren propriu. În cazul unui egal, FCSB are nevoie de o victorie la scor cu Fenerbahce
- „O echipă modestă. Nici măcar de nivelul…”. Croații, concluzie devastatoare despre FCSB, după eșecul cu Dinamo Zagreb
- „Așa a făcut toată viața lui”. Denis Alibec, șanse mari să plece de la FCSB, după eșecul cu Dinamo Zagreb
- Croații au remarcat un singur jucător de la FCSB, după înfrângerea cu Dinamo Zagreb: „Cel mai bun”
- „Să vorbească despre el”. Mihai Stoica l-a taxat pe Daniel Bîrligea și anunță „revoluția” la FCSB, după eșecul cu Dinamo Zagreb
- Scenariul prin care FCSB mai poate ajunge în play-off-ul pentru optimile Europa League