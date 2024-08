Cât vor costa, de fapt, biletele la meciurile de acasă ale FCSB-ului din Europa League! Mihai Stoica l-a contrazis pe Gigi Becali - Antena Sport

„Am vrut acasă Manchester United. Şi am zis PAOK în deplasare la Salonic. A fost minune, a ascultat Dumnezeu vorba mea şi s-a împlinit. Am speranţe că ne putem califica mai departe. Sunt echipe puternice, dar nu de speriat.

Acum vrem să facem pachet, să facem 4 milioane de euro din bilete. Şi atunci o să facem pachete şi simularea ca să ajungem la 4 milioane de euro. Un pachet poate fi 3-400 de euro. Cam atât.

Fac o simulare, acum nu ştiu. Trebuie să facem nişte calcule matematice. Eu am spus 300 de euro pachet la VIP. Dacă pun la tribuna a doua 300 de euro iau 7 milioane. La tribuna a doua cam 100 de euro.”, a spus Becali, citat de digisport.ro.