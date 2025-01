Ce a apărut pe site-ul UEFA după FCSB - Manchester United 0-2 - Antena Sport

Ruben Amorim a dezvăluit la finalul partidei că FCSB nu a surprins-o şi se aştepta ca meciul să decurgă în acest fel. Cu toate acestea, portughezul a lăudat prestaţia roş-albaştrilor.

Întrebat şi ce jucător de la FCSB a remarcat, Ruben Amorim l-a scos în evidenţă pe Daniel Bîrligea, menţionând şi bara atacantului de la FCSB:

„Cred că a fost un meci bun, cu ocazii pentru ambele echipe. Am avut posesie mai bună. Atacantul lor a avut un şut foarte bun, dar am controlat meciul. Am avut şi faze fixe.