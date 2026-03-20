Ce decizie a luat Istvan Kovacs în minutul 120+2 din Roma – Bologna 3-4! A fost imediat înconjurat de jucători

Istvan Kovacs (41 de ani) a avut parte de un duel extrem de încins în returul optimilor Europa League, între Roma şi Bologna, încheiat cu victoria oaspeţilor, după prelungiri, cu 4-3.

În afară de cele două penalty-uri acordate, câte unul de fiecare parte, centralul nostru a mai avut parte de o fază complicată în minutul 120+2, atunci când giallorossii au mai cerut o lovitură de la 11 metri.

Istvan Kovacs, fază grea în finalul meciului Roma – Bologna

Rezerva Vaz a pătruns în careul Bolognei într-un duel cu fundaşul Lucumi. Francezul de 19 ani s-a aruncat disperat în careu pentru a forţa un nou penalty, dar nu l-a convins pe Kovacs.

Românul nu a acordat penalty-ul care ar fi dus meciul la loviturile de departajare, fiind imediat înconjurat de mai mulţi jucători ai Romei, de care acesta a scăpat după ce i-a ameninţat cu acordarea cartonaşului galben.

Reluările au arătat că decizia lui Istvan Kovacs a fost una bună, fiind vorba de o simulare. Meciul s-a terminat cu victoria Bolognei, cu 4-3, şi implicit cu calificarea rossoblu în sferturile Europa League.