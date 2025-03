Ce jucători de la FCSB au primit nota 3, după eşecul cu Lyon. Singurul jucător remarcat de francezi - Antena Sport

Alex Băluţă, prima reacţie după ce a înscris în FCSB – Lyon 1-3

Alex Băluţă a fost unicul marcator al celor de la FCSB, în înfrângerea din manşa tur a optimilor de finală Europa League, cu Lyon. Francezii lui Paulo Fonseca s-au impus cu 3-1, la capătul unui meci foarte bun reuşit de jucătorii lui Elias Charalambous.

Introdus la pauză, Alex Băluţă a spart gheaţa. El a marcat primul său gol în tricoul celor de la FCSB după mai bine de patru luni. Ultimul gol marcat de Băluţă a fost în meciul cu Dinamo, din Cupa României, pe 30 octombrie 2024.

„Sunt fericit pentru această reuşită, deşi e păcat. Am făcut un joc foarte bun, am avut ocazii imense. Au avut un portar în formă mare. Au profitat şi din păcate am pierdut. Un egal ar fi fost mai bun, puteam să egalăm şi la 2-1. Din păcate acesta e fotbalul.

Am intrat foarte hotărât, mă simţeam dator faţă de mine. Mă bucur că am înscris în Europa League, dar se putea mai mult de la meciul acesta. E frustrant. Ştiam că întâlnim un colos, dar uite că nu joacă numele. În retur trebuie să dăm tot ce avem mai bun. De ce nu să ne gândim la o minune?”, a declarat Alex Băluţă, la digisport.ro.