Cristi Tănase va fi în tribune la meciul FCSB - Manchester United. Sfatul fostului fotbalist: „Trebuie să fim atenţi” - Antena Sport

De asemenea, în cariera sa de fotbalist, „Dodel” a bifat 41 de selecţii la echipa naţională a României, unde a marcat 6 goluri.

Cristi Tănase a devenit antrenor secund! „Dodel” își va ajuta un fost coleg la noua echipă

Fostul jucător de la FCSB, Cristi Tănase, a revenit în fotbal și a devenit antrenor secund. Acesta își va ajuta un fost coleg, la noua echipă.

Concret, „Dodel” s-a înțeles cu LPS HD Clinceni, fosta Academica Clinceni. Acesta va fi secundul lui Paul Pîrvulescu.

Cristi Tănase a revenit astfel în lumea fotbalului. Acesta și-a încheiat cariera de fotbalist profesionist în 2022.

După ce a semnat noul angajament, „Dodel” a dezvăluit că își dorește să urmeze o carieră în antrenorat. Fostul jucător de la FCSB a spus că a obținut deja licența C și că, în viitor, vrea să obțină licența A.

Totodată, Cristi Tănase a dezvăluit și care va fi obiectivul celor de la LPS HD Clinceni, pentru a doua parte a acestui sezon.

„O să îl ajut pe Paul, am rămas în relații bune și eu vreau să merg pe drumul ăsta și nu a fost greu să mă conving. Vreau să fiu antrenor principal pe viitor. Am carnet de antrenor, am luat licența C și acum urmează să mă înscriu la B. Apoi voi merge la A.

Obiectivul e să rămânem în Liga 3. Avem vreo 17 jucători și sunt planuri frumoase. Deocamdată avem mulți copii și nu e ușor. Cred că sunt mulți copii foarte talentați, dar fără bani nu poți să faci nimic. Vorbeam non-stop cu Pârvulescu. Și el a fost la început la copii și juniori”, a spus Cristi Tănase.