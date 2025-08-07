Dan Petrescu şi-a ieşit din minţi în CFR Cluj - Braga! A cerut penalty şi a primit cartonaş galben - Antena Sport

Dan Petrescu a ieşit în evidenţă şi la meciul dintre CFR Cluj şi Braga, din prima manşă a turului 3 preliminar Europa League. Antrenorul celor de la CFR Cluj a fost deranjat de o fază din minutul 69, atunci când jucătorii echipei din Gruia au cerut lovitură de la 11 metri.
Bosec a căzut în careu şi a cerut penalty, dar arbitrul a lăsat jocul să continue. Decizia l-a deranjat pe Dan Petrescu, iar acesta nu a scăpat fără avertisment.
Dan Petrescu, o nouă ieşire nervoasă în CFR Cluj – Braga
Meciul şi ieşirea nervoasă pentru Dan Petrescu. Antrenorul celor de la CFR Cluj a fost scos din sărite în minutul 69, atunci când Bosek a căzut în careul celor de la Braga.
Jucătorul celor de la CFR Cluj a căzut în urma unui duel cu Salazar, dar arbitrul nu a dictat nimic. Acest lucru l-a enervat pe Dan Petrescu, antrenorul celor de la CFR Cluj fiind avertizat pentru ieşirea sa.
Acest moment vine la doar câteva zile de la eliminarea lui Dan Petrescu din meciul cu Universitatea Craiova, după ce a cerut o altă lovitură de la 11 metri şi a intrat câţiva metri în teren pentru a-şi exprima nemulţumirea.
Dan Petrescu a fost eliminat după ce a făcut scandal în CFR – Universitatea Craiova!
Scene incredibile la Cluj, în CFR – Universitatea Craiova! Dan Petrescu a fost eliminat, după ce a făcut scandal la marginea terenului. Antrenorul ardelenilor a intrat și în teren, după ce o fază l-a scos din minți.
Totul s-a întâmplat în minutele de final ale partidei, atunci când Abeid a trimis un șut în forță, care a fost respins de Nicușor Bancu, care se afla în careu. Pe reluări s-a putut observa faptul că mingea l-a lovit în braț pe jucătorul oltenilor.
Totuși, mâna lui Bancu a fost lipită de corp, astfel că arbitrul partidei nu a dictat lovitură de la 11 metri.