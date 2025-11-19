Giovanni Becali îl vrea selecționer pe Ladislau Boloni, după barajul de World Cup 2026: „Dacă-i vine ofertă, cred că acceptă” - Antena Sport

Giovanni Becali îl vrea selecționer pe Ladislau Boloni, însă după barajul de World Cup 2026. Impresarul a declarat că antrenorul ar accepta să preia naționala, dacă va fi ofertat de FRF.

Giovanni Becali a subliniat, însă, că Mircea Lucescu ar trebui să rămână selecționerul României și la barajul din martie. „Tricolorii” vor fi în urna a patra la tragerea la sorți, care va fi joi, de la 14:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. România va da peste una dintre Italia, Turcia, Ucraina sau Danemarca.

Giovanni Becali îl vrea selecționer pe Ladislau Boloni, după barajul de World Cup 2026

„Şi-a făcut o carieră frumoasă în Franţa, e un om respectuos, de bun simţ şi e o legendă. Dacă domnul Lucescu antrenează la 80, el de ce nu la 72? Dacă-i vine o ofertă, cred că ar accepta.

(n.r. – la naţională?) A fost odată şi ne-a lăsat cu gura căscată atunci, dar oricum e un antrenor care poate lua naţionala oricând, arată bine fizic şi mintal, are o fată la locul ei, soţia merge după el şi nu e vreo problemă.

Normal că Mircea Lucescu trebuie să rămână la baraj, eu zic că e normal. E un risc mare pentru valoarea lui Lucescu să ajungi acolo şi să fii eliminat, mai ales după criticile pe care i le-aţi adus acum. Un luptător trebuie să meargă la baraj şi să câştige”, a declarat Giovanni Becali, prezent la evenimentul de lansare al filmului documetar despre viața lui Ladislau Boloni.