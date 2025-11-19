Giovanni Becali îl vrea selecționer pe Ladislau Boloni, după barajul de World Cup 2026: „Dacă-i vine ofertă, cred că acceptă” - Antena Sport

Închide meniul
Giovanni Becali îl vrea selecționer pe Ladislau Boloni, după barajul de World Cup 2026: „Dacă-i vine ofertă, cred că acceptă”

Publicat: 19 noiembrie 2025, 19:54

Ladislau Boloni este, în prezent, liber de contract / Profimedia

Giovanni Becali îl vrea selecționer pe Ladislau Boloni, însă după barajul de World Cup 2026. Impresarul a declarat că antrenorul ar accepta să preia naționala, dacă va fi ofertat de FRF.  

Giovanni Becali a subliniat, însă, că Mircea Lucescu ar trebui să rămână selecționerul României și la barajul din martie. „Tricolorii” vor fi în urna a patra la tragerea la sorți, care va fi joi, de la 14:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. România va da peste una dintre Italia, Turcia, Ucraina sau Danemarca. 

Şi-a făcut o carieră frumoasă în Franţa, e un om respectuos, de bun simţ şi e o legendă. Dacă domnul Lucescu antrenează la 80, el de ce nu la 72? Dacă-i vine o ofertă, cred că ar accepta. 

(n.r. – la naţională?) A fost odată şi ne-a lăsat cu gura căscată atunci, dar oricum e un antrenor care poate lua naţionala oricând, arată bine fizic şi mintal, are o fată la locul ei, soţia merge după el şi nu e vreo problemă.  

Normal că Mircea Lucescu trebuie să rămână la baraj, eu zic că e normal. E un risc mare pentru valoarea lui Lucescu să ajungi acolo şi să fii eliminat, mai ales după criticile pe care i le-aţi adus acum. Un luptător trebuie să meargă la baraj şi să câştige”, a declarat Giovanni Becali, prezent la evenimentul de lansare al filmului documetar despre viața lui Ladislau Boloni.  

Ladislau Boloni a fost selecționerul României între 2000 și 2001. Antrenorul ajuns la 72 de ani a decis să se despartă de „tricolori” după 13 partide. El a fost înlocuit de Gică Hagi, „Regele” fiind pe banca „tricolorilor” la barajul pierdut dramatic cu Slovenia, baraj de calificare la World Cup 2002.  

Ladislau Boloni a fost aproape de o revenire pe banca naționalei în 2022, însă negocierile cu Răzvan Burleanu au picat din cauza unei clauze cu privire la clasarea în Liga Națiunilor. La momentul respectiv, „tricolorii” au fost preluați de Edi Iordănescu. 

