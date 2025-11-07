Giovanni Becali s-a convins după ce FCSB a suferit a treia înfrângere la rând în Europa League: „Șanse mici” - Antena Sport

Giovanni Becali s-a convins după ce FCSB a suferit a treia înfrângere la rând în grupa de Europa League. Campioana a cedat și în partida cu Basel, scor 1-3, din etapa a patra a grupei de Europa League.
Înaintea meciului cu Basel, campioana a pierdut și partidele cu Bologna (1-2) și cu Young Boys (0-2), de pe teren propriu. Roș-albaștrii au învins-o doar pe Go Ahead Eagles, în prima etapă a grupei, scor 1-0.
Giovanni Becali s-a convins după ce FCSB a suferit a treia înfrângere la rând în Europa League
Giovanni Becali a declarat că FCSB are șanse mici să prindă „primăvara europeană”, după eșecul cu Basel. Impresarul s-a declarat convins de faptul că echipa ar fi plecat neînvinsă din Elveția dacă nu ar fi rămas în inferioritate numerică.
Ștefan Târnovanu a văzut direct cartonașul roșu în minutul 12, după un henț comis în afara careului. El a fost înlocuit în poartă de Lukas Zima, jucătorul „sacrificat” fiind Mamadou Thiam.
„FCSB pleca nebătută de la Basel, poate și câștiga pentru că a avut superioritate de multe ori chiar și în 10 oameni. Olaru a dat un gol frumos, cred că e golul serii în Europa. Cu înfrângerea asta, șanse mici de a mai spera la calificare. Au rămas cu 3 puncte din 4 meciuri.
(n.r. – FCSB e pe locul 31 din 36) Păi, vezi. Și are meciuri grele. De următorul meci (n.r. – cu Steaua Roșie) se mai agață o speranță mică, dacă îl pierd și pe ăla e gata. Trebuie să bată. E greu la Belgrad, vor fi 70.000 de spectatori.
Sunt prea jos față de ce au făcut anul trecut când te gândeai că merg în primele 8. Acum, locul 31 e și cu teamă. Eu nu știu cum anul anul trecut i-a bătut de trei ori pe PAOK Salonic, care acum face ravagii. De trei ori și în 10 într-un meci. Și ieri puteau să câștige, după 1-1… Față de anul trecut, FCSB are acum lot mai bun”, a declarat Giovanni Becali, conform fanatik.ro.
