Giovanni Becali s-a convins după ce FCSB a suferit a treia înfrângere la rând în Europa League: „Șanse mici” - Antena Sport

Giovanni Becali s-a convins după ce FCSB a suferit a treia înfrângere la rând în grupa de Europa League. Campioana a cedat și în partida cu Basel, scor 1-3, din etapa a patra a grupei de Europa League.

Înaintea meciului cu Basel, campioana a pierdut și partidele cu Bologna (1-2) și cu Young Boys (0-2), de pe teren propriu. Roș-albaștrii au învins-o doar pe Go Ahead Eagles, în prima etapă a grupei, scor 1-0.

Giovanni Becali a declarat că FCSB are șanse mici să prindă „primăvara europeană”, după eșecul cu Basel. Impresarul s-a declarat convins de faptul că echipa ar fi plecat neînvinsă din Elveția dacă nu ar fi rămas în inferioritate numerică.

Ștefan Târnovanu a văzut direct cartonașul roșu în minutul 12, după un henț comis în afara careului. El a fost înlocuit în poartă de Lukas Zima, jucătorul „sacrificat” fiind Mamadou Thiam.

„FCSB pleca nebătută de la Basel, poate și câștiga pentru că a avut superioritate de multe ori chiar și în 10 oameni. Olaru a dat un gol frumos, cred că e golul serii în Europa. Cu înfrângerea asta, șanse mici de a mai spera la calificare. Au rămas cu 3 puncte din 4 meciuri.