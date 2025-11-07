Marius Șumudică l-a făcut praf pe Ștefan Târnovanu după gafa din Basel - FCSB 3-1: „Greșeală impardonabilă” - Antena Sport

Închide meniul
Marius Șumudică l-a făcut praf pe Ștefan Târnovanu după gafa din Basel - FCSB 3-1: „Greșeală impardonabilă"

Publicat: 7 noiembrie 2025, 17:26

Marius Șumudică l-a făcut praf pe Ștefan Târnovanu după gafa din Basel – FCSB 3-1: „Greșeală impardonabilă”

Publicat: 7 noiembrie 2025, 17:26

Marius Șumudică l-a făcut praf pe Ștefan Târnovanu după gafa din Basel – FCSB 3-1: Greșeală impardonabilă”

Marius Șumudică, în timpul unei conferințe de presă / Profimedia

Marius Șumudică l-a făcut praf pe Ștefan Târnovanu după gafa uriașă din Basel – FCSB 3-1. Fostul antrenor de la Rapid nu l-a iertat pe portarul campioanei, care și-a lăsat echipa în inferioritate numerică încă din minutul 12. 

Ștefan Târnovanu a comis henț în afara careului și a văzut direct cartonașul roșu. El a fost înlocuit ulterior de Lukas Zima. 

Marius Șumudică l-a făcut praf pe Ștefan Târnovanu după gafa din Basel – FCSB 3-1 

Marius Șumudică a tras concluziile după cel de-al treilea eșec suferit de FCSB la rând, în grupa de Europa League. „Șumi” s-a declarat convins că roș-albaștrii ar fi putut obține cele trei puncte dacă nu ar fi rămas în inferioritate numerică. 

„L-am lăudat pe Târnovanu, eu am fost cel care, de față cu Gigi, mereu în contradictoriu, am spus că este unul dintre cei mai buni portari și în continuare am încredere în el. I-a ținut în viață în foarte multe meciuri, dar iată că face o greșeală impardonabilă și FCSB-ul rămâne în 10. Dacă FCSB-ul nu rămânea în 10, jucau 11 la 11, la modul cum arată în momentul de față echipa, cum și-au revenit și din punct de vedere fizic, eu cred că le puneau mult mai multe probleme celor de la Basel. 

În momentul de față FCSB-ul a pierdut o șansă mare. Au rămas în subsolul clasamentul acolo, e foarte greu să se mai califice. Ei mai au de jucat cu Steaua Roșie, care deja au 4 puncte. Mai au de jucat cu Feyenoord, care au 3 puncte, care mai au de jucat un meci, dar destul de greu. Cu Dinamo Zagreb și cu Fener, care au deja câte 7 puncte. Din punctul meu de vedere sunt meciuri foarte grele și în care e greu să acumulezi puncte”, a declarat Marius Șumudică, conform fanatik.ro. 

