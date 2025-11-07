Golul lui Darius Olaru din Basel - FCSB 3-1, ales cel mai frumos al etapei din Europa League - Antena Sport

Închide meniul
Golul lui Darius Olaru din Basel – FCSB 3-1, ales cel mai frumos al etapei din Europa League

Publicat: 7 noiembrie 2025, 18:59

Golul lui Darius Olaru din Basel – FCSB 3-1, ales cel mai frumos al etapei din Europa League

Darius Olaru, bucurie după golul marcat în Basel - FCSB 3-1/ Profimedia

Golul marcat de căpitanul echipei FCSB, Darius Olaru, în meciul cu FC Basel, pierdut cu campioana României cu 1-3, joi seara, pe St. Jakob-Park, a fost votat cel mai frumos din etapa a patra a competiţiei de fotbal Europa League, în ancheta desfăşurată pe site-ul UEFA. 

Olaru a egalat (1-1) în min. 57, cu un şut cu boltă, în diagonală, din interiorul careului. Pentru elveţieni au înscris Xherdan Shaqiri (19 – penalty, 73) şi Ibrahim Salah (88). 

Golul lui Darius Olaru din Basel – FCSB 3-1, ales cel mai frumos al etapei din Europa League 

Contracandidaţii lui Olaru au fost danezul Mikel Gogorza (FC Midtjylland), pentru golul înscris în meciul cu Celtic (3-1), sârbul Aleksa Terzic (RB Salzburg), pentru reuşita din meciul cu Go Ahead Eagles (2-0), şi spaniolul Son (Ludogoreţ), pentru golul marcat cu Ferencvaros (1-3). 

Laureaţii primei etape au fost polonezul Sebastian Szymanski (Fenerbahce) şi americanul Tanner Tessmann (Olympique Lyon), în etapa a doua a fost votat portughezul Ricardo Horta (Braga), iar în etapa a treia a fost ales croatul Tomi Horvat (Sturm Graz). 

FCSB mai are de jucat cu Steaua Roșie Belgrad, Dinamo Zagreb, Feyenoord și Fenerbahce în grupa de Europa League. Campioana are doar trei puncte după primele patru meciuri jucate, acumulate după succesul cu Go Ahead Eagles din prima rundă (0-1). 

Mihai Stoica l-a propus pe Darius Olaru la Basel 

Mihai Stoica l-a propus pe Darius Olaru la Basel, în locul lui Xherdan Shaqiri. Oficialul campioanei a avut doar cuvinte de laudă la adresa căpitanului roș-albaștrilor, după golul superb marcat de acesta în poarta elvețienilor.  

Xherdan Shaqiri, vedeta celor de la Basel, a reușit o „dublă” în poarta FCSB-ului. Totuși, Mihai Stoica a transmis că dacă ar fi în locul elvețienilor, nu ar sta pe gânduri și l-ar transfera imediat pe Darius Olaru.  

„Între Olaru și Shaqiri, acum, n-aș sta pe gânduri dacă aș fi Basel. Aș plăti clauza și i-aș da contract mai mare decât are Shaqiri. Pentru că este mult mai bun fotbalist la momentul ăsta”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro. 

