"Are vreo șansă FCSB cu Steaua Roșie?". Verdictul lui Novak Martinovic, fostul jucător al roș-albaștrilor - Antena Sport

Novak Martinovic, jucătorul sârb care a trecut atât pe la FCSB, cât și pe la Steaua Roșie, s-a pronunțat în privința șanselor campioanei României de a se impune pe “Marakana”. Echipa lui Elias Charalambous urmează să se deplaseze la Belgrad în următoarea etapă a grupei Europa League, după ce a înregistrat până acum o singură victorie și trei eșecuri în cea de-a doua competiție continentală.

Fundașul trecut doi ani pe la FCSB, Novak Martinovic, consideră că roș-albaștrii au o șansă de a câștiga partida din etapa a cincea de Europa League, însă totul depinde mai degrabă de sârbi decât de trupa din România. În opinia jucătorului devenit între timp patron de restaurant, forma în care se află Steaua Roșie o să determine rezultatul final al partidei.

Martinovic vede o victorie a FCSB-ului cu Steaua Roșie

În momentul de față, FCSB are doar 3 puncte în ierarhia din Europa League, singura victorie venind chiar în prima etapă, contra celor de la Go Ahead Eagles. Steaua Roșie Belgrad nu are nici ea un parcurs grozav, înregistrând până acum un bilanț de o victorie, o remiză și două eșecuri. În plus, în campionat, sârbii din capitală au un eșec, două remize și o victorie în ultimele patru meciuri, fiind pe locul 2, la două puncte de Partizan Belgrad.

Forma pe care a arătat-o până acum formația antrenată de Vladan Milojevic l-a convins pe Novak Martinovic să spună că FCSB are o șansă să se impună în infernul de pe “Marakana”.

“(n.r. Are vreo șansă FCSB cu Steaua Roșie?) Da, cea mai mare șansă pentru FCSB mi se pare că e (n.r. reprezentată) de starea de la Steaua Roșie. Ei pot să joace un meci incredibil de bun și pe de altă parte.. Asta e părerea mea. Dacă intră în meci foarte bine și Steaua Roșie puțin mai slab, au șanse mari“, a spus Martinovic într-un interviu exclusiv pentru Antena Sport.