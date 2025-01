Daniel Bîrligea, debusolat după FCSB - Manchester United 0-2: "Te învârte, te suceşte!". Mesaj pentru toţi românii - Antena Sport

Daniel Bîrligea a fost debusolat după meciul FCSB – Manchester United, scor 0-2, din grupa principală a Europa League. Campionii României au ratat calificarea directă în optimile de finală, dar va putea să ajungă în acea fază a competiţiei dacă trece de play-off.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Golgheterul FCSB-ului a avut o şansă rarisimă de a marca, dar mingea a lovit bara. Bîrligea a încercat să explice, la final, ce s-a întâmplat în duelul cu granzii din Premier League.

Daniel Bîrligea, debusolat după FCSB – Manchester United 0-2

Bîrligea a ţinut să le transmită un mesaj românilor. A ţinut să afirme că FCSB merită să se lupte cu toţi granzii Europei.

„A fost o atmosferă minunată, un meci de luptă. Ne-am bătut până la sfârşit, am încercat să învingem şi această mare echipă. Din păcate nu am reuşit. Cred că am dat totul pe teren, posibil să putem da şi mai mult. Ocazia lui Popescu şi a mea, poate încercam să facem mai mult.

O încercare, din păcate nu a intrat. Mai încerci, un pic de nefericire. Îmi face plăcere că se aud cuvinte frumoase, eu încerc mereu să fac tot ce pot.