David Miculescu, după ce a adus victoria în Go Ahead Eagles - FCSB 0-1: "Trebuie să ne reluăm drumul" - Antena Sport

David Miculescu a adus victoria pentru FCSB, în meciul contra olandezilor de la Go Ahead Eagles. Atacantul a marcat în minutul 13, din centrarea lui Denis Alibec, golul care avea să aducă cele trei puncte pentru campioana României.

FCSB a debutat astfel cu dreptul în faza principală Europa League. Victoria din Olanda este una extrem de importantă şi pentru moral, în condiţiile în care FCSB are mari probleme în campionat.

David Miculescu, după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1: “A fost o victorie grea, dar ne dă moral”

David Miculescu speră ca această victorie să o readucă pe drumul cel bun pe FCSB, după începutul dezastruos de campionat. După primele 10 etape, FCSB are o singură victorie în Liga 1:

“A fost o victorie grea, dar ne dă moral. Sunt 3 puncte foarte bune pentru noi, am început cu dreptul. Trebuie să ne reluăm drumul pe care l-am avut şi sezonul trecut. La gol a centrat Alibec, am făcut preluarea şi am dat la poartă, sunt fericit că am câştigat.

E foarte greu, şi sezonul trecut am jucat, eu îmi ajut echipa cât de mult pot şi când nu mai pot ridica mâna sus. Am şi vorbit să ne revenim. A fost ziua de naştere a mai multor oameni din staff. E o victorie şi pentru Lixandru, s-a operat, să sperăm că o să revină cât mai repede”, a declarat David Miculescu, la primasport.ro.