David Miculescu, după ce a adus victoria în Go Ahead Eagles - FCSB 0-1: "Trebuie să ne reluăm drumul" - Antena Sport

David Miculescu, după ce a adus victoria în Go Ahead Eagles – FCSB 0-1: “Trebuie să ne reluăm drumul”

Publicat: 25 septembrie 2025, 22:34

Denis Alibec, David Miculescu şi Mihai Popescu / Profimedia

David Miculescu a adus victoria pentru FCSB, în meciul contra olandezilor de la Go Ahead Eagles. Atacantul a marcat în minutul 13, din centrarea lui Denis Alibec, golul care avea să aducă cele trei puncte pentru campioana României.

FCSB a debutat astfel cu dreptul în faza principală Europa League. Victoria din Olanda este una extrem de importantă şi pentru moral, în condiţiile în care FCSB are mari probleme în campionat.

David Miculescu, după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1: “A fost o victorie grea, dar ne dă moral”

David Miculescu speră ca această victorie să o readucă pe drumul cel bun pe FCSB, după începutul dezastruos de campionat. După primele 10 etape, FCSB are o singură victorie în Liga 1:

“A fost o victorie grea, dar ne dă moral. Sunt 3 puncte foarte bune pentru noi, am început cu dreptul. Trebuie să ne reluăm drumul pe care l-am avut şi sezonul trecut. La gol a centrat Alibec, am făcut preluarea şi am dat la poartă, sunt fericit că am câştigat.

E foarte greu, şi sezonul trecut am jucat, eu îmi ajut echipa cât de mult pot şi când nu mai pot ridica mâna sus. Am şi vorbit să ne revenim. A fost ziua de naştere a mai multor oameni din staff. E o victorie şi pentru Lixandru, s-a operat, să sperăm că o să revină cât mai repede”, a declarat David Miculescu, la primasport.ro.

David Miculescu a spart gheaţa după mai bine de o lună, ultimul său gol fiind marcat pe 14 august, în returul cu Drita, din turul 3 preliminar Europa League, câştigat de FCSB cu 3-1. De atunci, atacantul de 24 de ani nu a mai marcat pentru FCSB.

Miculescu şi-a mai trecut în cont în actuala stagiune un gol împotriva celor de la Drita, în prima manşă a turului 1 preliminar UEFA Champions League, în timp ce singurul gol marcat în Liga 1 a venit pe 26 iulie, în meciul cu Farul Constanţa, pierdut de campioana României, scor 1-2.

  • 2,5 milioane de euro este cota de piaţă a lui David Miculescu, potrivit transfermarkt.com
