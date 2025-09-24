Decizia lui Gigi Becali, criticată înainte de debutul FCSB-ului în grupa de Europa League: „Când te duci cu echipa a doua...” - Antena Sport

Decizia lui Gigi Becali a fost criticată de Laurențiu Reghecampf, înainte ca FCSB să debuteze în grupa de Europa League. Patronul campioanei a anunțat că va trimite pe teren, în meciul cu Go Ahead Eagles, echipa a doua a campioanei.
Față de meciul pierdut cu Botoșani în ultima etapă de Liga 1, scor 1-3, vor fi schimbați șapte jucători din echipa de start a FCSB-ului. Gigi Becali a anunțat că va miza, printre alții, pe Denis Alibec, David Kiki și Daniel Graovac.
Decizia lui Gigi Becali, criticată înainte de Go Ahead Eagles – FCSB
Laurențiu Reghecampf a aflat ce schimbări pregătește Gigi Becali pentru duelul cu Go Ahead Eagles și a transmis că în acest context, șansele FCSB-ului vor fi tot mai mici.
„Depinde de ce hotărăsc ei în interiorul clubului. Vor să facă o figură frumoasă în Europa și să meargă mai departe? Sau vor să se concentreze pe campionat și ceea ce se întâmplă intern să spunem așa. Cupa României și campionatul.
E foarte important. Când te duci cu echipa a doua, șansele sunt mult mai mici. Atunci, concentrarea va fi mai mult pentru meciurile din campionat”, a declarat Laurențiu Reghecampf, conform fanatik.ro.
Cum ar putea să arate echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Go Ahead Eagles:
FCSB: Târnovanu – Graovac, Popescu, Ngezana, Kiki – Edjouma, Olaru, Alhassan – Miculescu, Alibec, Cisotti.
Gigi Becali a anunțat echipa de start pentru Go Ahead Eagles – FCSB
După eșecul cu Botoșani din Liga 1, scor 1-3, Gigi Becali s-a hotărât să scoată mai mulți jucători din primul 11. Denis Alibec, David Kiki, David Miculescu, Juri Cisotti, Darius Olaru, Daniel Graovac și Malcom Edjouma urmează să fie titularizați.
„Avem două echipe, vom vedea echipa a doua joi. Baba, Edjouma, Alibec, David Miculescu, Cisotti stânga, Olaru. Nu e chiar a doua, dar…în apărare, Graovac, Popescu, Ngezana și Kiki. Pe Alibec de ce l-am luat? Să joace fotbal, ia să joace! Pe Edjouma, pe Kiki? Ia jucați, mă!”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.
