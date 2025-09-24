Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Decizia lui Gigi Becali, criticată înainte de debutul FCSB-ului în grupa de Europa League: „Când te duci cu echipa a doua...” - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Decizia lui Gigi Becali, criticată înainte de debutul FCSB-ului în grupa de Europa League: „Când te duci cu echipa a doua…”

Decizia lui Gigi Becali, criticată înainte de debutul FCSB-ului în grupa de Europa League: „Când te duci cu echipa a doua…”

Publicat: 24 septembrie 2025, 23:31

Comentarii
Decizia lui Gigi Becali, criticată înainte de debutul FCSB-ului în grupa de Europa League: Când te duci cu echipa a doua…”

Gigi Becali / Profimedia

Decizia lui Gigi Becali a fost criticată de Laurențiu Reghecampf, înainte ca FCSB să debuteze în grupa de Europa League. Patronul campioanei a anunțat că va trimite pe teren, în meciul cu Go Ahead Eagles, echipa a doua a campioanei. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Față de meciul pierdut cu Botoșani în ultima etapă de Liga 1, scor 1-3, vor fi schimbați șapte jucători din echipa de start a FCSB-ului. Gigi Becali a anunțat că va miza, printre alții, pe Denis Alibec, David Kiki și Daniel Graovac. 

Decizia lui Gigi Becali, criticată înainte de Go Ahead Eagles – FCSB 

Laurențiu Reghecampf a aflat ce schimbări pregătește Gigi Becali pentru duelul cu Go Ahead Eagles și a transmis că în acest context, șansele FCSB-ului vor fi tot mai mici.  

„Depinde de ce hotărăsc ei în interiorul clubului. Vor să facă o figură frumoasă în Europa și să meargă mai departe? Sau vor să se concentreze pe campionat și ceea ce se întâmplă intern să spunem așa. Cupa României și campionatul. 

E foarte important. Când te duci cu echipa a doua, șansele sunt mult mai mici. Atunci, concentrarea va fi mai mult pentru meciurile din campionat”, a declarat Laurențiu Reghecampf, conform fanatik.ro. 

Reclamă
Reclamă

Cum ar putea să arate echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Go Ahead Eagles:  

FCSB: Târnovanu – Graovac, Popescu, Ngezana, Kiki – Edjouma, Olaru, Alhassan – Miculescu, Alibec, Cisotti.  

Gigi Becali a anunțat echipa de start pentru Go Ahead Eagles – FCSB  

După eșecul cu Botoșani din Liga 1, scor 1-3, Gigi Becali s-a hotărât să scoată mai mulți jucători din primul 11. Denis Alibec, David Kiki, David Miculescu, Juri Cisotti, Darius Olaru, Daniel Graovac și Malcom Edjouma urmează să fie titularizați.  

Primul oraş care a instalat gard electric anti-urşi. Demonstraţie despre cum funcţionează proiectulPrimul oraş care a instalat gard electric anti-urşi. Demonstraţie despre cum funcţionează proiectul
Reclamă

Avem două echipe, vom vedea echipa a doua joi. Baba, Edjouma, Alibec, David Miculescu, Cisotti stânga, Olaru. Nu e chiar a doua, dar…în apărare, Graovac, Popescu, Ngezana și Kiki. Pe Alibec de ce l-am luat? Să joace fotbal, ia să joace! Pe Edjouma, pe Kiki? Ia jucați, mă!”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Bolojan interzice cumulul pensie-salariu: dacă te-ai pensionat la 50 de ani, îţi găsesti de muncă la privat
Observator
Bolojan interzice cumulul pensie-salariu: dacă te-ai pensionat la 50 de ani, îţi găsesti de muncă la privat
Fiica lui Leonard Doroftei face furori pe social media. Cât de frumoasă este Vanessa la 21 de ani
Fanatik.ro
Fiica lui Leonard Doroftei face furori pe social media. Cât de frumoasă este Vanessa la 21 de ani
23:55
Dinamo Zagreb – Fenerbahce 3-1, în meciul viitoarelor adversare ale FCSB. PAOK, egal cu Maccabi. Rezultatele
23:42
“Doare” Reacţia lui Mihai Stoichiţă după incidentele grave de la meciul România – Ungaria
23:17
EXCLUSIVMircea Lucescu, atacat după retragerea lui Alex Mitriţă de la naţională: “Dacă era alt antrenor îl mâncaţi”
23:08
„Mai avem nevoie și de noroc”. Răzvan Lucescu, reacție fermă după ce PAOK a debutat cu stângul în Europa League
22:43
Panduru l-a taxat pe Elias Charalambous! Nota primită de antrenorul FCSB-ului după startul dezastruos de sezon
22:07
„E posibil”. Verdictul lui Elias Charalambous după ce a aflat că Daniel Bîrligea poate prinde transferul carierei
Vezi toate știrile
1 VIDEOImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria 2 S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu 3 FotoRăzvan Burleanu şi ceilalţi membri ai conducerii FRF, înjuraţi la meciul România – Ungaria 4 Cel mai bogat fotbalist din lume a ajuns rezervă de lux și are salariu la nivel de Liga 1 5 Gigi Becali nu a mai stat pe gânduri şi a anunţat planul de la FCSB 6 Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca
Un fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatriaUn fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatria