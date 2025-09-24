Decizia lui Gigi Becali, criticată înainte de debutul FCSB-ului în grupa de Europa League: „Când te duci cu echipa a doua...” - Antena Sport

Decizia lui Gigi Becali a fost criticată de Laurențiu Reghecampf, înainte ca FCSB să debuteze în grupa de Europa League. Patronul campioanei a anunțat că va trimite pe teren, în meciul cu Go Ahead Eagles, echipa a doua a campioanei.

Față de meciul pierdut cu Botoșani în ultima etapă de Liga 1, scor 1-3, vor fi schimbați șapte jucători din echipa de start a FCSB-ului. Gigi Becali a anunțat că va miza, printre alții, pe Denis Alibec, David Kiki și Daniel Graovac.

Decizia lui Gigi Becali, criticată înainte de Go Ahead Eagles – FCSB

Laurențiu Reghecampf a aflat ce schimbări pregătește Gigi Becali pentru duelul cu Go Ahead Eagles și a transmis că în acest context, șansele FCSB-ului vor fi tot mai mici.

„Depinde de ce hotărăsc ei în interiorul clubului. Vor să facă o figură frumoasă în Europa și să meargă mai departe? Sau vor să se concentreze pe campionat și ceea ce se întâmplă intern să spunem așa. Cupa României și campionatul.

E foarte important. Când te duci cu echipa a doua, șansele sunt mult mai mici. Atunci, concentrarea va fi mai mult pentru meciurile din campionat”, a declarat Laurențiu Reghecampf, conform fanatik.ro.