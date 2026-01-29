Dennis Politic, titular în meciul cu Fenerbahce! Cum arată echipa FCSB-ului - Antena Sport

Închide meniul
Dennis Politic, titular în meciul cu Fenerbahce! Cum arată echipa FCSB-ului

Bogdan Stănescu Publicat: 29 ianuarie 2026, 16:42

Dennis Politic, după golul marcat în Supercupă / Sport Pictures

Dennis Politic (25 de ani) va fi titular în ultimul meci al FCSB-ului din grupa Europa League, cu Fenerbahce. FCSB – Fenerbahce se va disputa de la ora 22:00, pe Arena Naţională, partida putând fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

FCSB a vândut 23.000 de bilete pentru meciul cu Fenerbahce. Campioana României are şanse infime de calificare. Nu e de ajuns victoria cu Fenerbahce, campioana României depinzând şi de celelalte rezultate. Florin Tănase (31 de ani) nu va face parte din lot în acest meci, el fiind în continuare accidentat.

Dennis Politic, titular în FCSB – Fenerbahce! Cum va arăta echipa de start a campioanei României

Potrivit fanatik.ro, Dennis Politic va începe din primul minut partida cu Fenerbahce. Iată cum va arăta echipa FCSB-ului:

  • FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic – Baba, Lixandru – Miculescu, Olaru, Politic – Thiam Antrenor: Elias Charalambous

În primă fază, miza meciului este de 450.000 de euro. Cu această sumă e recompensată victoria în grupa Europa League. Chiar dacă şansele de calificare sunt mici, pe FCSB neajutând-o nici golaverajul, Darius Olaru sublinia la conferinţa de presă că roş-albaştrii vor da totul în meciul cu formaţia aflată pe 2 în campionatul Turciei.

Înaintea acestui meci, FCSB e pe locul 29 în grupa Europa League, cu 6 puncte şi golaveraj -7. Fenerbahce e pe 18, cu 11 puncte şi golaveraj +3.

“În sufletul meu, îmi doresc să cred că ne putem califica, deși depindem și de alte rezultate. După ultima partidă, nu cred că mai avem șanse mari, dar eu cred în continuare.

Trebuie să câștigăm. Știm că au absențe importante, dar oricare jucător are calitate, sunt jucători buni și trebuie să fim pregătiți să dăm totul. Au jucători foarte buni în echipă. Dacă joci la Fenerbahce, cu siguranță ai calitate”, declara căpitanul FCSB-ului, Darius Olaru, la conferinţa de presă organizată înainte de meci.

