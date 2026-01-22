De câte puncte are nevoie FCSB pentru a se califica în play-off-ul Europa League? Calculele dinaintea meciului cu Dinamo Zagreb - Antena Sport

Închide meniul
De câte puncte are nevoie FCSB pentru a se califica în play-off-ul Europa League? Calculele dinaintea meciului cu Dinamo Zagreb

Alex Masgras Publicat: 22 ianuarie 2026, 8:31

FCSB joacă joi seară împotriva lui Dinamo Zagreb, în etapa cu numărul 7 din grupa principală Europa League. Campioana României nu a avut cel mai bun parcurs în acest sezon, dar are şase puncte după primele şase etape.

Înaintea ultimelor două runde din grupa principală, FCSB are şanse foarte bune de a se califica în play-off-ul pentru optimile de finală Europa League.

Şansele FCSB-ului de a se califica în play-off-ul pentru optimile Europa League, înaintea ultimelor două etape

Statisticienii de la Football Meets Data au calculat şansele FCSB-ului de a încheia grupa principală în primele 24 de echipe, înaintea meciurilor cu Dinamo Zagreb şi Fenerbahce. În cazul în care campioana României se va impune în ambele partide, ea va ajunge la 12 puncte, ceea ce ar fi egal calificarea în play-off-ul pentru optimile Europa League.

FCSB are şanse foarte mari de calificare şi în cazul în care va obţine patru puncte în ultimele două partide. Cu 10 puncte, FCSB are 97% şanse de calificare în play-off-ul pentru optimi.

Lucrurile se complică în cazul în care va încheia cu mai puţine puncte. Cu o victorie şi o înfrângere în aceste meciuri, adică cu 9 puncte la finalul grupei principale, FCSB are 38% şanse în acest moment, în timp ce două remize, ceea ce i-ar duce la 8 puncte, îi lasă pe campionii României cu 12% şanse de calificare, ceea ce înseamnă că vor depinde enorm de celelalte rezultate. De asemenea, cu două înfrângeri, FCSB va pierde orice şansă de calificare, potrivit Foobtall Meets Data.

FCSB are şase puncte în grupă, după victoriile cu Go Ahead Eagles (1-0) şi Feyenoord (4-3), fiind pe locul 27.

Dinamo Zagreb, de cealaltă parte, are şapte puncte şi ocupă locul 25, fiind la egalitate cu Ludogorets şi Celtic, echipe aflate pe ultimele locuri care duc în play-off-ul pentru optimi din Europa League.

