De câte puncte are nevoie FCSB pentru a se califica în play-off-ul Europa League? Calculele dinaintea meciului cu Dinamo Zagreb - Antena Sport

FCSB joacă joi seară împotriva lui Dinamo Zagreb, în etapa cu numărul 7 din grupa principală Europa League. Campioana României nu a avut cel mai bun parcurs în acest sezon, dar are şase puncte după primele şase etape.

Înaintea ultimelor două runde din grupa principală, FCSB are şanse foarte bune de a se califica în play-off-ul pentru optimile de finală Europa League.

Şansele FCSB-ului de a se califica în play-off-ul pentru optimile Europa League, înaintea ultimelor două etape

Statisticienii de la Football Meets Data au calculat şansele FCSB-ului de a încheia grupa principală în primele 24 de echipe, înaintea meciurilor cu Dinamo Zagreb şi Fenerbahce. În cazul în care campioana României se va impune în ambele partide, ea va ajunge la 12 puncte, ceea ce ar fi egal calificarea în play-off-ul pentru optimile Europa League.

FCSB are şanse foarte mari de calificare şi în cazul în care va obţine patru puncte în ultimele două partide. Cu 10 puncte, FCSB are 97% şanse de calificare în play-off-ul pentru optimi.