Discursul lui Vali Creţu, după Qarabag - FCSB 2-3. Ce a spus despre Adrian Şut şi despre meciul cu United - Antena Sport

Vali Creţu a avut din nou o evoluţie foarte bună în partida cu Qarabag, fiind lăudat inclusiv de patronul de la FCSB. Vali Creţu a spus că puterea de luptă a echipei a făcut ca FCSB să reuşească să întoarcă rezultatul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vali Creţu l-a felicitat pe Adrian Şut pentru dubla de vis de la Baku şi a spus că deja se gândeşte la marele meci cu Manchester United.

Discursul lui Vali Creţu, după Qarabag – FCSB 2-3

„Am început rău meciul, de la 0-1. Ne bucurăm că am luptat şi am întors meciul. Noi ne-am pregătit bine, dar ne-au luat prin surprindere la acea fază. Puterea mentală ne-a ajutat să îi întoarcem. Am jucat în deplasare, nu este uşor. Ne bucurăm pentru cele 3 puncte. Mă bucur mult pentru el că munceşte, e al doilea căpitan al nostru. Suntem un grup unit şi mă bucur că i-am făcut pe fani fericiţi. Eu le transmit să vină lângă noi şi anuul acesta vom fi din nou campioni şi vom merge în Champions League.

Noi vrem să ajungem cât mai mult. Trebuie să terminăm cu capul sus. Este un meci foarte important în cariera noastră. Dacă lupţi până la capăt, fotbalul te va răsplăti. Aşteptăm 50 de mii de stelişti. Eu zic că va fi un meci foarte frumos”, a spus Vali Creţu, după Qarabag – FCSB 2-3.

Adrian Şut, cu lacrimi în ochi după „dubla” din Qarabag – FCSB 2-3

Adrian Şut a avut un discurs cu lacrimi în ochi după „dubla” din meciul Qarabag – FCSB, scor 2-3, din grupa principală a Europa League. Mijlocaşul campioanei României i-a dedicat golurile tatălui său.