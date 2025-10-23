"Domină, suferă și rezistă". Ce au scris italienii la pauza meciului FCSB - Bologna - Antena Sport

Jurnaliștii italieni au oferit câteva concluzii la finalul primelor 45 de minute ale partidei din Europa League dintre FCSB și Bologna. Pe parcursul primei părți, italienii au dominat copios, după care s-au retras, iar roș-albaștrii au avut șanse imense de a reduce din diferență, însă scorul a rămas 2-0.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cei de la Gazzetta dello Sport au remarcat paradele uluitoare ale lui Skorupski, goalkeeper-ul italienilor, în timp ce cei de la Tuttomercatoweb au descris în trei cuvinte prestația echipei conduse de pe bancă de Daniel Niccolini, secundul lui Vincenzo Italiano.

Reacția italienilor după prima repriză din FCSB – Bologna

Jurnaliștii de la cel mai cunoscut ziar de sport din Italia, Gazzetta dello Sport, au redactat un LIVE TEXT în care au inclus toate detaliile legate de meci, iar la finalul celor 45 de minute au tras o concluzie clară: “Jucătorii «rossoblu» încep dominant, după care Skorupski face trei miracole“, remarcând intervențiile portarului de la Bologna care a păstrat poarta intactă pe Arena Națională.

În altă redacție, cea de la Tuttomercatoweb, jurnaliștii au realizat un material amplu după prima repriză. Italienii au titrat astfel: “Bologna domină, suferă și rezistă: 2-0 împotriva FCSB-ului la pauză la București“.

Cei ce au scris articolul au remarcat și ei intervențiile lui Skorupski și au spus că meciul amenință să se complice pentru elevii antrenați în această seară de Daneil Niccolini.