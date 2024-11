"E o nedreptate, suntem foarte dezamăgiţi!" Răzvan Lucescu a răbufnit şi a amintit de eşecul cu FCSB! Ce l-a nemulţumit - Antena Sport

Răzvan Lucescu, în timpul unui meci - Profimedia Răzvan Lucescu a răbufnit înaintea confruntării dintre RFS şi PAOK, din etapa a cincea a grupei de Europa League. Antrenorul român s-a declarat nemulţumit de numărul de puncte obţinut de echipa sa în ultima perioadă, amintind şi de duelul pierdut cu FCSB. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ PAOK a obţinut prima victorie, după două eşecuri consecutive, în week-end, atunci când a învins-o pe Asteras Tripolis. Campioana Greciei s-a impus cu 2-1, într-un meci care a fost live în AntenaPLAY. Răzvan Lucescu a răbufnit, înainte de RFS – PAOK, şi a amintit de meciul cu FCSB Răzvan Lucescu a transmis că jucătorii săi trebuie să adune puncte şi în grupa de Europa League, după victoria din campionat. Antrenorul român a declarat că este o „nedreptate” faptul că echipa sa are un singur punct, după patru meciuri jucate în competiţia europeană. Lucescu Jr a subliniat că moralul jucătorilor săi este rănit, dată fiind lipsa de rezultate. Acesta a mai transmis că PAOK ar fi meritat să câştige mai multe puncte, amintind astfel şi de eşecul cu FCSB, din a doua etapă a competiţiei. La momentul respectiv, roş-albaştrii s-au impus cu 1-0 pe Toumba, după ce au evoluat în inferioritate numerică mai mult de o repriză. „Avem în față un adversar care a arătat o organizare foarte bună. O echipă care nu a pierdut acasă cu Galatasaray și Anderlecht și a cedat doar cu 0-1 la Frankfurt. Toate acestea arată că sunt o echipă care muncește din greu. Reclamă

Reclamă

Trebuie să ne revenim. Am făcut-o în campionat, dar trebuie să reușim acest lucru acum și în Europa. Nu este vorba doar despre parcursul în Europa League, ci și despre ego-ul nostru. Nu am jucat atât de rău și este o nedreptate că am adunat doar un punct.

Ego-ul nostru este rănit pentru că am jucat bine, dar din diferite motive, din cauza ghinionului, nu avem mai multe puncte. Cel mai important element este să menținem aceeași mentalitate, în fața unei echipe foarte bune și serioase.

Suntem foarte dezamăgiți că nu am putut obține rezultate mai bune atât la Istanbul, cât și la Manchester, dar și în meciurile de pe Toumba, unde am meritat mai mult. Și cu Steaua (n.r.- FCSB), când am dominat, dar am pierdut într-un mod incredibil”, a declarat Răzvan Lucescu, conform sdna.gr.

Reclamă

Răzvan Lucescu, după victoria din ultima etapă a lui PAOK Răzvan Lucescu a venit cu o primă reacție după Asteras Tripolis – PAOK 1-2. Echipa antrenată de român a câștigat meciul din deplasare, după ce a fot condusă. Elevii lui Lucescu au întors rezultatul și au reușit să obțină cele trei puncte. PAOK se află pe locul al doilea în campionatul Greciei, cu 23 de puncte. „A fost frumos să mă întorc (după suspendarea lui), mi-a lipsit sentimentul. Ne-am creat multe ocazii, am controlat complet jocul, trebuia să-l câștigăm. Greșeala noastră, un cadou și Asteras a marcat un gol, dar am reacționat corect, am făcut un joc bun. Am avut un flux, am jucat corect. Cu toții ne-a plăcut să jucăm împreună, după un timp această echipă a avut reacția și coeziunea pe care ne dorim să o avem, am avut voința de a lupta împreună. Echipa s-a prezentat după un timp într-un mod pe care vrem să-l vedem”, a declarat Răzvan Lucescu, chiar de pe gazon, potrivit gazzetta.gr.

Reclamă