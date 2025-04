"Eroul" Harry Maguire, mesaj special pentru fanii lui United, după nebunia cu Lyon: "Incredibil" - Antena Sport

Harry Maguire, unul dintre cei mai blamaţi jucători din ultimii ani de la Manchester United, a fost eroul echipei lui Ruben Amorim în returul sferturilor de finală Europa League, cu Lyon. Fundaşul englez a marcat golul calificării în minutul 120+1, după o desfăşurare incredibilă a evenimentelor pe Old Trafford.

United a condus cu 2-0 la pauză, dar Lyon a egalat în repriza secundă, reuşind să trimită dubla în prelungiri. După eliminarea lui Tolisso din minutul 89, toată lumea credea că formaţia lui Ruben Amorim va avea viaţă uşoară în prelungiri, dar nu a fost deloc aşa. Lyon a dus scorul la 4-2, dar United nu a renunţat, iar în decurs de şapte minute, „diavolii” au marcat prin Fernandes, Mainoo şi Maguire.

Harry Maguire, în extaz după Manchester United – Lyon 5-4 (7-6): „E un sentiment incredibil”

Harry Maguire, autorul golului care a calificat-o pe United în semifinalele Europa League şi i-a scutit pe fani de emoţiile loviturilor de departajare, a avut un mesaj special la finalul partidei. Fundaşul englez este bucuros că jucătorii lui Amorim au şansa de a le oferi ceva fanilor, într-un sezon de coşmar pentru echipa de pe Old Trafford pe plan intern:

„E un sentiment incredibil. Cred că e unul dintre cele mai nebune meciuri în care am jucat vreodată. Ne-am relaxat puţin la 2-0, dar am avut multe şanse de a marca golul al treilea. Acesta este fotbalul. După sezonul pe care l-am avut, după toată dezamăgirea, e plăcut să le putem da ceva înapoi fanilor.

A fost un moment incredibil, mai ales că am mai marcat câteva goluri pe final de meci sezonul acesta. Nu are cum să se simtă altfel când marchezi pe Old Trafford, mai ales când e vorba despre golul victoriei”, a declarat Harry Maguire, potrivit manutd.com.