FCSB, raportată la UEFA! Campioana României poate avea probleme încă de la primele meciuri în Europa League - Antena Sport

Alex Ioniță Publicat: 30 august 2025, 20:14

Jucătorii FCSB-ului / Sport Pictures

FCSB a fost raportată la UEFA! Campioana României poate avea probleme din cauza unui incident de la meciul retur cu Aberdeen, care a dus la calificarea roș-albaștrilor în grupa principală de Europa League.

Campioana României s-a calificat în grupa principală de Europa League după ce a trecut de Aberdeen, cu scorul general de 5-2. Cu Feyenoord (acasă), Dinamo Zagreb (deplasare), Fenerbahce (acasă), Steaua Roșie (deplasare), Young Boys (acasă), Basel (deplasare), Bologna (acasă) și Go Ahead Eagles (deplasare) se va lupta FCSB, pentru calificarea în primăvara europeană.

FCSB a fost raportată la UEFA

Totuși, campioana României ar putea disputa primul meci în Europa League cu mai puțini oameni în tribune! Concret, FCSB a fost raportată la UEFA, din cauza unui moment de la finalul partidei cu Aberdeen, potrivit golazo.ro.

Atunci, suporterii campioanei au sărbătorit alături de jucători și au transmis, printre altele, și mesaje cu tentă rasistă, lucru interzis de UEFA.

Reprezentatul FARE (Football Against Rasism in Europa) a sesizat UEFA, după aceste incidente, iar, campioana României riscă să fie sancționată și amendată.

Un lucru similar s-a întâmplat și anul trecut, după meciul cu LASK Linz. Atunci, FCSB a fost amendată cu 20.000 de euro, iar câteva sectoare ale Arenei Naționale au fost închise la primul meci european de pe teren propriu.

De menționat este faptul că FCSB a mai fost sancționată de UEFA în actualul sezon. S-a întâmplat după returul cu Shkendija, iar echipa lui Gigi Becali a fost amendată cu 27.000 de euro, după ce unii suporteri au făcut gesturi reprobabile față de un jucător advers.

Florin Prunea s-a convins după ce FCSB și-a aflat duelurile din grupa Europa League: “Adversari mai grei”

Prunea a analizat trei dintre echipele tari peste care va da campioana României, respectiv Fenerbahce, Steaua Roșie Belgrad și Dinamo Zagreb. În final, fostul goalkeeper a menționat că FCSB a început să își intre în ritm, motiv pentru care ar putea să se bată de la egal la egal cu adversarele sale.

“E o diferență mare între cele două competiții (n.r. Europa League vs. Conference League). Dacă ne uităm la adversarele celor două echipe de la noi, cred că FCSB va întâlni grupări mai valoroase.

Cei de la FCSB au șansa lor, deși sunt acolo echipe greu de învins. Sunt adversari mai grei față de cei de anul trecut.

Toată lumea a cerut Fenerbahce, dar Fener are acum o cotă de piață uriașă, de peste 200 de milioane de euro. Bun, a plecat Mourinho, dar rămâne o nucă tare.

Apoi, am văzut Steaua Roșie în dubla cu Pafos, nu m-a speriat, nu m-a dat pe spate. Plus că au probleme cu bugetul, așa că eu cred că vor vinde, pentru că au și salarii de două milioane de euro pe an.

Dinamo Zagreb, unde director general e Boban, a avut în frunte doi frați Mamic, care au vândut absolut tot de acolo, de aceea au și plecat din țară, dar rămâne o forță.

FCSB se poate bate cu aceste echipe, dar nu va fi ușor. Sunt convins, pentru că FCSB a început să crească, va arăta din ce în ce mai bine“, a spus fostul portar din Generația de Aur, potrivit digisport.ro.

