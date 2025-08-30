FCSB, raportată la UEFA! Campioana României poate avea probleme încă de la primele meciuri în Europa League - Antena Sport

FCSB a fost raportată la UEFA! Campioana României poate avea probleme din cauza unui incident de la meciul retur cu Aberdeen, care a dus la calificarea roș-albaștrilor în grupa principală de Europa League.

Campioana României s-a calificat în grupa principală de Europa League după ce a trecut de Aberdeen, cu scorul general de 5-2. Cu Feyenoord (acasă), Dinamo Zagreb (deplasare), Fenerbahce (acasă), Steaua Roșie (deplasare), Young Boys (acasă), Basel (deplasare), Bologna (acasă) și Go Ahead Eagles (deplasare) se va lupta FCSB, pentru calificarea în primăvara europeană.

FCSB a fost raportată la UEFA

Totuși, campioana României ar putea disputa primul meci în Europa League cu mai puțini oameni în tribune! Concret, FCSB a fost raportată la UEFA, din cauza unui moment de la finalul partidei cu Aberdeen, potrivit golazo.ro.

Atunci, suporterii campioanei au sărbătorit alături de jucători și au transmis, printre altele, și mesaje cu tentă rasistă, lucru interzis de UEFA.

Reprezentatul FARE (Football Against Rasism in Europa) a sesizat UEFA, după aceste incidente, iar, campioana României riscă să fie sancționată și amendată.