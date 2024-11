FCSB a dat toate calculele peste cap! Capitolul la care se clasează peste Ajax şi Beşiktaş în Europa League - Antena Sport

Câţi oameni sunt aşteptaţi în tribune la FCSB – Olympiakos. Biletele s-au dat ca pâinea caldă

FCSB – Olympiakos se întâlnesc joi, 28 noiembrie de la ora 22:00 pe Arena Naţională. Fanii campioanei României își propun să doboare recordul de spectatori în Europa League din sezonul actual. Gigi Mustaţă a anunțat câţi suporteri sunt așteptați la stadion.

Până acum, FCSB a disputat două meciuri ”acasă” , în actuala campanie UEFA Europa Leagiu. Prima partidă de pe Arena Naţională a fost cea cu RFS, la care au asistat aproximativ 34.257 de spectatori. La meciul contra danezilor de la Midtjylland, în tribune au fost prezenți 37.152 de suporteri.

Potrivit fanatik.ro, roș-albaștrii sunt gata să doboare recordul. Echipa patronată de Gigi Becali a vândut, alături de abonamente, peste 40.000 de bilete până vineri dimineață, 22 noiembrie.

„Da, s-au vândut foarte multe pachete, din informațiile pe care le am și am discutat cu persoanele care se ocupă de bilete. Am înțeles că mai sunt bilete la VIP 2 și VIP 3. Din ce am înțeles și la tribuna a doua, inel 3, tribuna întâi, inel 3.

Restul, toate biletele sunt vândute. Peste 40.000 de bilete cu siguranță. Deci la peluze nu mai sunt, mai sunt bilete doar la VIP 2 și VIP 3, inel 3 tribuna 1, inel 3 tribuna 2”, a declarat Gheorghe Mustață, pentru sursa citată.