FCSB, cerere specială la UEFA înaintea meciului cu Basel, după moartea lui Emeric Ienei. Ce solicitare au făcut campionii - Antena Sport

FCSB, cerere specială la UEFA înaintea meciului cu Basel, după moartea lui Emeric Ienei. Ce solicitare au făcut campionii

Publicat: 5 noiembrie 2025, 17:01

Emeric Ienei, Mihai Stoica și Valeriu Argăseală/ Hepta

FCSB a făcut o cerere specială la UEFA înaintea meciului cu Basel, din etapa a patra a grupei principale de Europa League. Campionii vor să țină un moment de reculegere pentru Emeric Ienei. 

Cel care a cucerit Cupa Campionilor Europeni cu Steaua, în 1986, s-a stins din viață azi, la vârsta de 88 de ani. 

Emeric Ienei a decedat cu o zi înainte ca FCSB să se dueleze cu Basel, în Elveția. Partida se va disputa joi, de la ora 19:45.  

Înaintea meciului, FCSB a făcut o solicitare specială la UEFA pentru a ținut un moment de reculegere în memoria lui Emeric Ienei, notează golazo.ro. Campioana nu a primit încă un răspuns oficial din partea forului european, însă cel mai probabil, cererea va fi aprobată.  

Totodată, jucătorii campioanei au în plan și să iasă cu tricouri speciale pe teren la meciul cu Basel, inscripționate cu mesaje special dedicate lui Emeric Ienei. 

„Clubul nostru își exprimă regretul pentru pierderea marelui Emeric Ienei, antrenorul care a adus Cupa Campionilor Europeni la București. 

Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis FCSB, pe conturile oficiale, după aflarea veștii că Emeric Ienei s-a stins din viață. 

