FCSB pune în vânzare pachetele de bilete pentru meciurile din Europa League! Cât costă abonamentele - Antena Sport

Oficialii de la FCSB au anunțat că pachetele de bilete pentru meciurile din Europa League vor fi puse în vânzare vineri. Anunțul a fost făcut prin intermediul rețelelor de socializare.

FCSB va disputa, pe teren propriu, meciurile cu: Young Boys, Bologna, Feyenoord și Fenerbahce, în actualul sezon de Europa League.

FCSB a anunțat că pune în vânzare pachetele de bilete pentru meciurile din Europa League

De menționat este faptul că, la primul meci european de pe Arena Națională, inelul 1 de la peluza ocupată, în mod obișnuit, de fanii FCSB-ului va fi închis, din cauza incidentelor de la returul cu Aberdeen.

Astfel, oficialii de la FCSB au anunțat că peluza 2 va fi ocupată de fanii elvețieni, iar suporterii campioanei se vor afla la peluza 1.

„Campioana României anunță că pachetele pentru partidele din UEFA Europa League vor fi disponibile online, pe platforma de ticketing a clubului, începând de vineri, ora 19:00.