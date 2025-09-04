FCSB pune în vânzare pachetele de bilete pentru meciurile din Europa League! Cât costă abonamentele - Antena Sport

Oficialii de la FCSB au anunțat că pachetele de bilete pentru meciurile din Europa League vor fi puse în vânzare vineri. Anunțul a fost făcut prin intermediul rețelelor de socializare.
FCSB va disputa, pe teren propriu, meciurile cu: Young Boys, Bologna, Feyenoord și Fenerbahce, în actualul sezon de Europa League.
FCSB a anunțat că pune în vânzare pachetele de bilete pentru meciurile din Europa League
De menționat este faptul că, la primul meci european de pe Arena Națională, inelul 1 de la peluza ocupată, în mod obișnuit, de fanii FCSB-ului va fi închis, din cauza incidentelor de la returul cu Aberdeen.
Astfel, oficialii de la FCSB au anunțat că peluza 2 va fi ocupată de fanii elvețieni, iar suporterii campioanei se vor afla la peluza 1.
„Campioana României anunță că pachetele pentru partidele din UEFA Europa League vor fi disponibile online, pe platforma de ticketing a clubului, începând de vineri, ora 19:00.
Prețurile pachetelor sunt următoarele:
TRIBUNA 2 – INEL 3 – 300 LEI
TRIBUNA 2 – INEL 2 – 400 LEI
TRIBUNA 1 – INEL 3 – 300 LEI
TRIBUNA 1 – INEL 2 – 400 LEI
TRIBUNA 2 – INEL 1 – 500 LEI
VIP 3 – 800 LEI
VIP 2 – 1200 LEI
VIP 1 – 2000 LEI
De asemenea, tot de vineri vor fi disponibile online bilete la Peluza 1 pentru partida cu Young Boys Berna, în condițiile în care inelul 1 al Peluzei 2 (ocupată în mod tradițional de suporterii din Peluza Nord) va fi închis, în urma deciziei Comisiei de Etică și Disciplină a UEFA, iar inelul 3 va fi ocupat de 2400 de suporteri elvețieni. Accesul suporterilor care vor achiziționa bilete în Peluza 1 se va face EXCLUSIV pe la intrarea din Bulevardul Pierre de Coubertin.
Prețurile biletelor din peluză sunt următoarele:
PELUZA 1 – INEL 3 – 40 LEI
PELUZA 1 – INEL 2 – 50 LEI
PELUZA 1 – INEL 1 – 60 LEI”, au notat oficialii de la FCSB.
FCSB nu a scăpat doar cu închiderea inelului 1 de la peluză! UEFA a anunțat amenda primită de campioană
Oficialii UEFA au anunțat, în mod oficial, sancțiunile primite de FCSB ca urmare a incidentelor de la meciul retur cu Aberdeen. Campioana României va juca primul meci din Europa League, de pe teren propriu, cu inelul 1 al peluzei închis. Totuși, echipa lui Gigi Becali s-a ales și cu o amendă.
La meciul cu Aberdeen, de pe Arena Națională, reprezentantul FARE a notificat UEFA după ce fanii campioanei au scandat mesaje cu conotații rasiste. Astfel, forul de la Nyon a sancționat-o pe FCSB.
În decursul zilei de 4 septembrie, oficialii UEFA au anunțat că, pe lângă închiderea sectorului 1 de la peluză, FCSB va fi sancționată și amenzi în valoare totală de 44.000 de euro.
”Comisia de Disciplină a decis să:
O amendeze pe FCSB cu 30.000 de euro și să-i închidă parțial stadionul (de exemplu sectoarele 101-108) la următorul meci de pe teren propriu din cadrul competițiilor UEFA, din cauza comportamentului rasist sau discriminatoriu al suporterilor.
O amendeze pe FCSB cu 14.000 de euro pentru blocarea căilor de acces publice”, au notat oficialii UEFA.
- FCSB nu a scăpat doar cu închiderea inelului 1 de la peluză! UEFA a anunțat amenda primită de campioană
- Gigi Becali a reacționat după ce UEFA a sancționat-o pe FCSB! Ce a discutat patronul cu Gheorghe Mustață
- FCSB, cu inelul 1 al galeriei ÎNCHIS la meciul cu Young Boys Berna pentru rasism! Anunţul făcut de Mihai Stoica
- Miodrag Belodedici, avertisment pentru FCSB înaintea meciului cu Steaua Roșie, din Europa League: “De asta e vorba”
- Florin Prunea știe câte puncte poate face FCSB în Europa League