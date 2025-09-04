FCSB nu a scăpat doar cu închiderea inelului 1 de la peluză! UEFA a anunțat amenda primită de campioană - Antena Sport

Oficialii UEFA au anunțat, în mod oficial, sancțiunile primite de FCSB ca urmare a incidentelor de la meciul retur cu Aberdeen. Campioana României va juca primul meci din Europa League, de pe teren propriu, cu inelul 1 al peluzei închis. Totuși, echipa lui Gigi Becali s-a ales și cu o amendă.

La meciul cu Aberdeen, de pe Arena Națională, reprezentantul FARE a notificat UEFA după ce fanii campioanei au scandat mesaje cu conotații rasiste. Astfel, forul de la Nyon a sancționat-o pe FCSB.

FCSB, amendată de UEFA

În decursul zilei de 4 septembrie, oficialii UEFA au anunțat că, pe lângă închiderea sectorului 1 de la peluză, FCSB va fi sancționată și amenzi în valoare totală de 44.000 de euro.

”Comisia de Disciplină a decis să:

O amendeze pe FCSB cu 30.000 de euro și să-i închidă parțial stadionul (de exemplu sectoarele 101-108) la următorul meci de pe teren propriu din cadrul competițiilor UEFA, din cauza comportamentului rasist sau discriminatoriu al suporterilor