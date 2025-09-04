FCSB nu a scăpat doar cu închiderea inelului 1 de la peluză! UEFA a anunțat amenda primită de campioană - Antena Sport

Oficialii UEFA au anunțat, în mod oficial, sancțiunile primite de FCSB ca urmare a incidentelor de la meciul retur cu Aberdeen. Campioana României va juca primul meci din Europa League, de pe teren propriu, cu inelul 1 al peluzei închis. Totuși, echipa lui Gigi Becali s-a ales și cu o amendă.
La meciul cu Aberdeen, de pe Arena Națională, reprezentantul FARE a notificat UEFA după ce fanii campioanei au scandat mesaje cu conotații rasiste. Astfel, forul de la Nyon a sancționat-o pe FCSB.
FCSB, amendată de UEFA
În decursul zilei de 4 septembrie, oficialii UEFA au anunțat că, pe lângă închiderea sectorului 1 de la peluză, FCSB va fi sancționată și amenzi în valoare totală de 44.000 de euro.
”Comisia de Disciplină a decis să:
O amendeze pe FCSB cu 30.000 de euro și să-i închidă parțial stadionul (de exemplu sectoarele 101-108) la următorul meci de pe teren propriu din cadrul competițiilor UEFA, din cauza comportamentului rasist sau discriminatoriu al suporterilor
O amendeze pe FCSB cu 14.000 de euro pentru blocarea căilor de acces publice”, au notat oficialii UEFA.
Astfel, FCSB nu va putea vinde bilete la inelul 1 al peluzei la meciul cu Young Boys, primul de pe teren propriu din noul sezon de Europa League. Partida este programată pe 2 octombrie, de la ora 19:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena Sport.
Gigi Becali a reacționat după ce UEFA a sancționat-o pe FCSB! Ce a discutat patronul cu Gheorghe Mustață
Gigi Becali a transmis că a vorbit deja cu Gheorghe Mustață, liderul galeriei celor de la FCSB. Acesta a transmis că fanii roș-albaștrilor vor fi mai atenți, la partidele din cupele europene, pentru a nu atrage și mai multe sancțiuni.
„Observatorul a scris foarte frumos în raport. A zis că nu a întâlnit în viața lui așa ceva. De ce? Este o persoană pe care o dibuim și care vine, filmează și trimite la UEFA. O să o dibuim, adică toată galeria. Am vorbit și cu Mustață și toată galeria o să fie atentă. Vrem să dibuim cine e. Ne filmează când galeria cântă melodia aia, «Am avut și vom avea mereu», care nu avea legătură cu meciul ăsta. Filmează ca să ne facă rău.
Noi am anunțat UEFA. Sunt vreo 30-40 care fac asta. După ce se filmează, tot persoana aia trimite la UEFA. Raportul a zis că a fost exemplar, după care s-a întâmplat asta. Așa ceva nu a văzut, mi-a zis. De-aia ne-a suspendat inelul 1 din peluză. Nu e niciun fel de problemă”, a spus Gigi Becali, la digisport.ro.
