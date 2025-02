"Felicitări pentru ce?" Mihai Stoica face apel la calm, după PAOK - FCSB 1-2! Mesaj direct, înainte de retur: "Oamenii nu înțeleg" - Antena Sport

S-au vândut mii de bilete imediat după ce FCSB a reuşit să revină de la 0-1 şi să câştige meciul cu campioana Greciei.

„Sold-out! Vă dau cuvântul meu de onoare, am intrat pe FCSB ticketing și dispăruse… erau vândute vreo 42 de mii.

Azi dimineață am sunat să văd dacă pot să mai iau și eu bilete, m-a sunat cineva… A zis Mustață, sold out! Îmi pare rău! Am zis dacă au mai oprit bilete pentru casă.

Au zis că nu, se joacă cu casa închisă. Le-au trimis grecilor în jur de 3.700, ei au cerut până la 5.000”, a declarat Gheorghe Mustață la fanatik.ro.