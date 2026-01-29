Final de drum pentru FCSB în Europa League! Câţi bani a încasat, în total, Gigi Becali - Antena Sport

Închide meniul
Final de drum pentru FCSB în Europa League! Câţi bani a încasat, în total, Gigi Becali

Final de drum pentru FCSB în Europa League! Câţi bani a încasat, în total, Gigi Becali

Final de drum pentru FCSB în Europa League! Câţi bani a încasat, în total, Gigi Becali

Bogdan Stănescu Publicat: 29 ianuarie 2026, 23:58

Final de drum pentru FCSB în Europa League! Câţi bani a încasat, în total, Gigi Becali

Gigi Becali, în timpul unui interviu - Sport Pictures

FCSB a fost eliminată din Europa League. Campioana României a încasat alţi 150.000 de euro după ce a făcut egal, 1-1, în ultimul meci din grupă, cu Fenerbahce. Dacă ar fi câştigat, FCSB s-ar fi ales cu 450.000 de euro.

În total, Gigi Becali a încasat peste 8 milioane de euro din competiţia europeană, la care se mai adaugă banii din bilete. Patronul FCSB-ului estima că, în total, au intrat în conturile clubului circa 10 milioane de euro. 27.000 de bilete au fost vândute la ultimul meci din grupă, cu Fenerbahce.

Gigi Becali, tun financiar după acest sezon de Europa League! FCSB-ului i-au intrat 10 milioane de euro în conturi

Campioana României şi-a asigurat mai bine de 8 milioane de euro din prezenţa în grupa principală Europa League. 1.050.000 de euro au fost încasaţi în urma victoriilor cu Go Ahead Eagles şi Feyenoord (câte 450.000 de euro pentru fiecare victorie) şi din egalul cu Fenerbahce (150.000 de euro). 4.300.000 euro au mai fost încasaţi din participarea în Europa League şi 2.800.000 de euro în urma meciurilor disputate în preliminarii, la care s-au adăugat market pool-ul şi coeficientul. Cu banii din bilete s-a ajuns la aproximativ 10 milioane de euro.

După eliminarea din grupa Europa League, Becali a ratat şansa de a-şi rotunji serios, în continuare, veniturile. 300.000 de euro ar fi fost bonusul pentru calificarea în play-off-ul Europa League. Ar fi urmat 1.75 milioane de euro pentru accederea în optimi. Cu 2.5 milioane de euro sunt recompensate echipele care ajung în sferturile de finală în Europa League, cu 4.2 milioane de euro e premiată prezenţa în semifinale şi cu 7 milioane de euro calificarea în finală. Câştigătoarea competiţiei mai primeşte 6 milioane de euro.

