Florin Prunea l-a luat la ţintă pe unul dintre fotbaliştii de la FCSB înaintea duelului cu Qarabag: „Din păcate, nu marchează” - Antena Sport

Florin Prunea a văzut lotul cu care FCSB a plecat la Baku pentru duelul din penultima etapă din Europa League şi „a pus tunurile” pe un fotbalist. Campioana României se întâlnește cu Qarabag în etapa cu numărul 7 a competiției europene joi, de la ora 19:45.

FCSB a ajuns încă de marți în Azerbaidjan pentru duelul cu Qarabag. Din lotul campioanei face parte şi David Miculescu, fotbalist de la care Florin Prunea avea pretenții.

Florin Prunea l-a luat la ţintă pe David Minculescu înainte de Qarabag – FCSB

Mai exact, fostul mare portar al României a dezvăluit că atacantul roş-albaştrilor nu are constanță. Prunea se așteaptă la evoluții mai bune din partea lui Miculescu, care întârzie să impresioneze. Fotbalistul în vârstă de 23 de ani a fost transferat la FCSB în iulie 2022 de la UTA Arada, în schimbul a 1,2 milioane de euro. În prezent, atacantul este evoluat pe piaţa transferurilor la 1,5 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

”Miculescu a fost și cu lucruri bune și cu mai puțin bune. Din păcate, nu are constanță. Sigur, am putea spune că el mai are un potențial de creștere, dar timpul trece. Are și el 23 de ani., repet, nu are constanță.

Din păcate, nu marchează, iar el pentru asta a fost adus la FCSB și s-a plătit și o anumită sumă destul de mare.