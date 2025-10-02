Gabi Balint a anticipat corect! Nemulţumit, Gigi Becali a mutat rapid la pauză - Antena Sport

Gabi Balint (62 de ani) a anticipat corect că Gigi Becali va ordona 3 schimbări la pauză în meciul FCSB – Young Boys Berna.

Nemulţumit de scorul de pe tabelă, 0-2 şi de jocul prestat de echipa lui, Gigi Becali a mutat imediat la pauză.

Predicţia lui Gabi Balint s-a adeverit! FCSB, 3 schimbări la pauză în meciul cu Young Boys

Au ieşit Denis Alibec, Mamadou Thiam şi David Miculescu şi au intrat Daniel Bîrligea, Darius Olaru şi Juri Cisotti.

“Mă așteptam la Olaru, Tănase, chiar Bîrligea în locul lui Alibec. Presimt 3 schimbări la pauză, nu am încredere în echipa asta”, declara Gabi Balint pentru digisport.ro înaintea startului meciului.

Joel Monteiro a reuşit o “dublă” în prima repriză a meciului FCSB – Young Boys Berna. El a înscris în minutele 11 şi 36.