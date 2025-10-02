Gabi Balint a anticipat corect! Nemulţumit, Gigi Becali a mutat rapid la pauză - Antena Sport

Închide meniul
Gabi Balint a anticipat corect! Nemulţumit, Gigi Becali a mutat rapid la pauză

Publicat: 2 octombrie 2025, 20:56

Gigi Becali / Profimedia Images

Gabi Balint (62 de ani) a anticipat corect că Gigi Becali va ordona 3 schimbări la pauză în meciul FCSB – Young Boys Berna.

Nemulţumit de scorul de pe tabelă, 0-2 şi de jocul prestat de echipa lui, Gigi Becali a mutat imediat la pauză.

Predicţia lui Gabi Balint s-a adeverit! FCSB, 3 schimbări la pauză în meciul cu Young Boys

Au ieşit Denis Alibec, Mamadou Thiam şi David Miculescu şi au intrat Daniel Bîrligea, Darius Olaru şi Juri Cisotti.

“Mă așteptam la Olaru, Tănase, chiar Bîrligea în locul lui Alibec. Presimt 3 schimbări la pauză, nu am încredere în echipa asta”, declara Gabi Balint pentru digisport.ro înaintea startului meciului.

Joel Monteiro a reuşit o “dublă” în prima repriză a meciului FCSB – Young Boys Berna. El a înscris în minutele 11 şi 36.

Înaintea acestui meci, Young Boys Berna se afla pe ultimul loc în grupa principală din Europa League, după ce a fost umilită acasă de Panathinaikos, scor 1-4.

De partea cealaltă, FCSB era pe locul 9 în grupa principală din Europa League, cu 3 puncte, după victoria din deplasare, cu 1-0, în meciul cu Go Ahead Eagles.

 

