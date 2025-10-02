Gabi Balint, reacţie amuzantă când a aflat echipa FCSB-ului: "3 schimbări la pauză". Ce a spus Ilie Dumitrescu - Antena Sport

Închide meniul
Gabi Balint, reacţie amuzantă când a aflat echipa FCSB-ului: "3 schimbări la pauză". Ce a spus Ilie Dumitrescu

Gabi Balint, reacţie amuzantă când a aflat echipa FCSB-ului: "3 schimbări la pauză". Ce a spus Ilie Dumitrescu

Gabi Balint, reacţie amuzantă când a aflat echipa FCSB-ului: “3 schimbări la pauză”. Ce a spus Ilie Dumitrescu

Publicat: 2 octombrie 2025, 19:41

Gabi Balint, reacţie amuzantă când a aflat echipa FCSB-ului: 3 schimbări la pauză. Ce a spus Ilie Dumitrescu

Gabi Balint / AntenaSport

Gabi Balint (62 de ani) a analizat echipa de start a FCSB-ului din meciul cu Young Boys Berna. FCSB – Young Boys Berna poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport de la ora 19:45.

Balint a transmis tranşant că nu are încredere în echipa de start a FCSB-ului din meciul cu Young Boys Berna. Balint şi Ilie Dumitrescu au precizat că derby-ul FCSB-ului cu Craiova este mai important pentru roş-albaştri decât partida cu echipa elveţiană. Primul 11 al FCSB-ului a fost alcătuit ţinându-se cont de faptul că roş-albaştrii dispută duminică, de la 20:30, derby-ul cu Universitatea Craiova. FCSB e doar pe locul 11 în Liga 1 şi are mare nevoie de puncte în tentativa ei de a se califica în play-off. De partea cealaltă, Universitatea Craiova e lider în campionat, cu 24 de puncte.

Gabi Balint anticipează 3 schimbări la pauză în echipa FCSB-ului cu Young Boys Berna

“Mă așteptam la Olaru, Tănase, chiar Bîrligea în locul lui Alibec. Asta e, e mai important meciul cu Craiova de duminică pentru ei. Încearcă să odihnească niște jucători. Publicul va putea taxa acest lucru dacă jocul nu va merge.

Dacă va înscrie și va merge bine, totul ok. Presimt 3 schimbări la pauză, nu am încredere în echipa asta. 100% vor intra pe parcurs dacă nu va merge jocul bine”, a spus Gabi Balint pentru digisport.ro.

“Sunt două formule acum, una pentru Europa cu Alibec în locul lui Bîrligea și una pentru campionat. Apar și Thiam, punct fix, și Octavian Popescu în locul lui Olaru. E mai important meciul contra Craiovei”, a remarcat Ilie Dumitrescu.

Young Boys Berna este pe ultimul loc în grupa principală din Europa League înaintea meciului cu FCSB. În prima etapă, echipa elveţiană a fost învinsă acasă, cu 4-1, de Panathinaikos. FCSB este pe locul 9 înaintea partidei cu elveţienii, după ce în prima etapă a învins-o în deplasare, cu 1-0, pe formaţia olandeză Go Ahead Eagles.

