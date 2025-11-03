Gigi Becali a anunţat echipa de start a FCSB-ului la duelul cu Basel, din Europa League - Antena Sport

Chiar dacă preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani) dezvăluia că Becali i-a promis că nu va mai anunţa echipa de start, patronul campioanei a spus cu ce prim 11 vor aborda roş-albaştrii duelul cu Basel, din Europa League.

Basel – FCSB e în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport joi, de la ora 19:45. Roş-albaştrii au numai 3 puncte în grupa principală din Europa League, după victoria din prima etapă, 1-0, cu Go Ahead Eagles, din deplasare. FCSB a pierdut mai apoi cu Young Boys Berna, 0-2 şi cu Bologna, 1-2.

Gigi Becali nu se dezminte! A anunţat primul 11 al FCSB-ului cu Basel

“Cea mai bună echipă va fi cu Basel. Am zis că o să jucăm cu Tănase și cu un închizător, ca să ținem de minge. Vor fi Tănase și Șut la mijlocul terenului. Olaru decar, Thiam în stânga, Miculescu în dreapta și Bîrligea vârf.

În apărare, Pantea, Ngezana, Graovac și Risto Radunovic. Cisotti îl odihnim, a jucat tot meciul. Va intra în repriza a doua”, a declarat Gigi Becali pentru fanatik.ro.

FCSB ocupă doar locul 28 în grupa Europa League, având mare nevoie de victorie cu Basel pentru a urca în primele 24 de echipe, ce acced în faza următoare a competiţiei europene. Primele 8 echipe din grupă merg direct în optimi, iar celelalte 16 dispută un play-off de calificare în optimi. Sezonul trecut FCSB a ajuns în play-off, de unde a fost eliminată cu scorul general de 7-1 de Olympique Lyon.