Tragerea la sorţi a grupelor Europa League LIVE TEXT (14:00). FCSB şi află adversarele. Progamul - Antena Sport

FCSB îşi va afla azi adversarele din grupa Europa League, unde a obţinut calificarea în urma victoriei cu 3-0 în faţa lui Aberdeen. Tragerea la sorţi va avea loc vineri, de la ora 14:00, iar evenimentul de la Monaco va fi LIVE TEXT pe as.ro.

Pentru prima oară, tragerea la sorţi va fi făcută digital, fără să se mai apeleze la celebrele bile. Un computer va stabili adversarele fiecărui club, iar meciurile vor fi dezvăluite ulterior.

Tragerea la sorţi a grupelor Europa League

Cele 36 de echipe care au obţinut calificarea vor fi împărţite în patru urne de câte 9 echipe, în funcţie de coeficentul UEFA al cluburilor. FCSB va face parte din urna 3. Fiecare club va întâlni câte două adversare din fiecare urnă, una acasă şi alta în deplasare.

Urnele Europa League

Urna 1: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Betis, Salzburg, Aston Villa

Urna 2: Fenerbahce, Braga, Steaua Roșie Belgrad, Lyon, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic, PAOK, Maccabi Tel Aviv

Urna 3: Young Boys, Basel, Midtjylland, Freiburg, Ludogorets, Nottingham Forest, Sturm Graz, FCSB, Nice

Urna 4: Bologna, Celta Vigo, Stuttgart, Panathinaikos, Malmo, Go Ahead Eagles, Utrecht, Genk, Brann

Programul complet al acestui sezon de Europa League