Tragerea la sorţi a grupelor Europa League LIVE TEXT (14:00). FCSB şi află adversarele. Progamul - Antena Sport

Tragerea la sorţi a grupelor Europa League LIVE TEXT (14:00). FCSB şi află adversarele. Progamul

Publicat: 29 august 2025, 9:38

Tragerea la sorţi a grupelor Europa League LIVE TEXT (14:00). FCSB şi află adversarele. Progamul

Poza de grup a FCSB, înainte de meciul cu Aberdeen (3-0) - Sport Pictures

FCSB îşi va afla azi adversarele din grupa Europa League, unde a obţinut calificarea în urma victoriei cu 3-0 în faţa lui Aberdeen. Tragerea la sorţi va avea loc vineri, de la ora 14:00, iar evenimentul de la Monaco va fi LIVE TEXT pe as.ro.

Pentru prima oară, tragerea la sorţi va fi făcută digital, fără să se mai apeleze la celebrele bile. Un computer va stabili adversarele fiecărui club, iar meciurile vor fi dezvăluite ulterior.

Tragerea la sorţi a grupelor Europa League

Cele 36 de echipe care au obţinut calificarea vor fi împărţite în patru urne de câte 9 echipe, în funcţie de coeficentul UEFA al cluburilor. FCSB va face parte din urna 3. Fiecare club va întâlni câte două adversare din fiecare urnă, una acasă şi alta în deplasare.

Urnele Europa League

  • Urna 1: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Betis, Salzburg, Aston Villa
  • Urna 2: Fenerbahce, Braga, Steaua Roșie Belgrad, Lyon, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic, PAOK, Maccabi Tel Aviv
  • Urna 3: Young Boys, Basel, Midtjylland, Freiburg, Ludogorets, Nottingham Forest, Sturm Graz, FCSB, Nice
  • Urna 4: Bologna, Celta Vigo, Stuttgart, Panathinaikos, Malmo, Go Ahead Eagles, Utrecht, Genk, Brann

Programul complet al acestui sezon de Europa League

  • Etapa 1: 24-25 septembrie
  • Etapa 2: 2 octombrie
  • Etapa 3: 23 octombrie
  • Etapa 4: 6 noiembrie
  • Etapa 5: 27 noiembrie
  • Etapa 6: 11 decembrie
  • Etapa 7: 22 ianuarie
  • Etapa 8: 29 ianuarie
  • Play-off: 19 și 26 februarie 2026
  • Optimi: 12 și 19 martie 2026
  • Sferturi: 9 și 16 aprilie 2026
  • Semifinale: 30 aprilie și 7 mai 2026
  • Finala: 20 mai 2026
Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
