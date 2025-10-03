Greșeală uriașă de arbitraj în Europa League! Un gol a fost anulat din cauza unui "henț" inexistent - Antena Sport

Închide meniul
Greșeală uriașă de arbitraj în Europa League! Un gol a fost anulat din cauza unui “henț” inexistent

Andrei Nicolae Publicat: 3 octombrie 2025, 10:20

Momentul pentru care golul lui Kelechi Iheanacho a fost anulat în Celtic - Braga / Profimedia

Partida din grupa Europa League dintre Celtic și Braga a oferit o gafă imensă a brigăzii de arbitraj. În partea a doua, când portughezii conduceau cu 1-0, formația lui Brendan Rogers a marcat un gol perfect valabil prin Kelechi Iheanacho, însă a fost anulat ulterior pe motiv de henț.

Reluările oferite de camerele de filmat au surprins momentul în care atacantul scoțienilor preia mingea, partea a corpului folosită fiind capul. Iheanacho a fost vizibil deranjat de decizia centralului, care i-a anulat lui Celtic șansa de a reintra în joc.

Decizie uluitoare în Europa League

Braga a deschis scorul în meciul cu Celtic în minutul 20, prin Ricardo Horta, iar britanicii puteau restabili egalitatea în minutul 52, când momentul cu Iheanacho drept protagonist s-a petrecut. Fotbalistul nigerian a profitat de o greșeală mare în apărarea lusitanilor, a preluat o pasă primită de la adversar și a înscris.

În momentul în care un jucător al lui Braga a încercat să îl oprească, mingea l-a lovit pe Iheanacho în cap, acesta a continuat faza și a înscris. Niciunul dintre fotbaliștii formației adverse nu au contestat reușita pentru henț, însă arbitrii din camera VAR au vrut să analizeze faza.

La final, după ce reluările erau concludente și era clar că golul va fi validat, centralul neamț Tobias Stieler a semnalat că reușita e anulată. În camera VAR se aflau un alt neamț și un olandez, respectiv Christian Dingert și Pol van Boekel.

Momentul respectiv a generat o controversă imensă, mai ales că Braga a reușit să câștige meciul, după ce a mai marcat o dată pe final prin Gabri Martinez.

