Haos la un meci din Europa League, amânat cu aproape o oră. Poliția a intervenit de urgență - Antena Sport

Haos la un meci din Europa League, amânat cu aproape o oră. Poliția a intervenit de urgență

Viviana Moraru Publicat: 22 ianuarie 2026, 23:47

Poliția a intervenit la meciul dintre Utrecht și Genk/ Profimedia

A fost haos la meciul dintre Utrecht și Genk, din etapa a șaptea a grupei de Europa League. Partida a început cu o întârziere de 53 de minute din cauza problemelor cauzate de suporterii belgieni. 

Partida de pe terenul lui Utrecht ar fi trebuit să înceapă la ora 22:00. Cu toate acestea, fluierul de start s-a dat aproape la ora 23:00, fiind nevoie ca poliția să intervină. 

Haos la un meci din Europa League, Utrecht – Genk 

Suporterii lui Genk ar fi fost însoțiți pe stadion de mai mulți fani ai lui Vitese, rivala regională a lui Utrecht. Belgienii era înarmați cu bâte, după cum menționează presa din Olanda, iar forțele de ordine au intervenit în momentul în care tensiunile au apărut în sectorul destinat oaspeților. 

 Polițiștii i-au evacuat din stadion pe fanii lui Genk, după scandalul apărut, astfel că meciul nu a putut începe la ora stabilită inițial. 

 „Lovitura de începere a meciului FC Utrecht – KRC Genk a fost amânată din cauza unei situații din zona de oaspeți. O actualizare va urma imediat ce vor fi disponibile mai multe informații”, a anunțat Utrecht, pe rețelele de socializare. 

 Fanii belgieni au fost acuzați și de faptul că mulți au fi intrat pe stadion fără bilete și fără a fi percheziționați. Primarul din Utrecht a convocat o ședință de urgență pentru ca situația de pe stadion să se rezolve cât mai repede. 

