Haos la un meci din Europa League, amânat cu aproape o oră. Poliția a intervenit de urgență - Antena Sport

A fost haos la meciul dintre Utrecht și Genk, din etapa a șaptea a grupei de Europa League. Partida a început cu o întârziere de 53 de minute din cauza problemelor cauzate de suporterii belgieni.
Partida de pe terenul lui Utrecht ar fi trebuit să înceapă la ora 22:00. Cu toate acestea, fluierul de start s-a dat aproape la ora 23:00, fiind nevoie ca poliția să intervină.
Haos la un meci din Europa League, Utrecht – Genk
Suporterii lui Genk ar fi fost însoțiți pe stadion de mai mulți fani ai lui Vitese, rivala regională a lui Utrecht. Belgienii era înarmați cu bâte, după cum menționează presa din Olanda, iar forțele de ordine au intervenit în momentul în care tensiunile au apărut în sectorul destinat oaspeților.
A section of Genk fans were not searched properly on the way into FC Utrecht tonight. Riot police enter the away sector and clear the away sector out pic.twitter.com/fQXyxDl9Qm
— FootballAwaydays (@Awaydays23) January 22, 2026
Polițiștii i-au evacuat din stadion pe fanii lui Genk, după scandalul apărut, astfel că meciul nu a putut începe la ora stabilită inițial.
„Lovitura de începere a meciului FC Utrecht – KRC Genk a fost amânată din cauza unei situații din zona de oaspeți. O actualizare va urma imediat ce vor fi disponibile mai multe informații”, a anunțat Utrecht, pe rețelele de socializare.
Utrecht vs Genk is delayed. Heavy police presence right now as Dutch police move into the away section. pic.twitter.com/DDgaks8hpb
— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) January 22, 2026
Fanii belgieni au fost acuzați și de faptul că mulți au fi intrat pe stadion fără bilete și fără a fi percheziționați. Primarul din Utrecht a convocat o ședință de urgență pentru ca situația de pe stadion să se rezolve cât mai repede.
- Mihai Stoica e convins că FCSB e OUT din Europa: “Ştiu”. Singurul lucru bun după umilinţa cu Dinamo Zagreb!
- „Suntem varză”. Daniel Bîrligea, cea mai dură reacție după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1: „Nici nu știam că nu mai joc”
- “Mai speraţi la calificare?” Răspunsul lui Darius Olaru după umilinţa suferită de FCSB la Zagreb
- Elias Charalambous, discurs fără precedent după rușinea de la Zagreb: „Trebuie să ne trezim! Nu am fost o echipă”
- Ce șanse de calificare are FCSB în „primăvara europeană”, după eșecul la scor cu Dinamo Zagreb