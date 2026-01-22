Haos la un meci din Europa League, amânat cu aproape o oră. Poliția a intervenit de urgență - Antena Sport

A fost haos la meciul dintre Utrecht și Genk, din etapa a șaptea a grupei de Europa League. Partida a început cu o întârziere de 53 de minute din cauza problemelor cauzate de suporterii belgieni.

Partida de pe terenul lui Utrecht ar fi trebuit să înceapă la ora 22:00. Cu toate acestea, fluierul de start s-a dat aproape la ora 23:00, fiind nevoie ca poliția să intervină.

Haos la un meci din Europa League, Utrecht – Genk

Suporterii lui Genk ar fi fost însoțiți pe stadion de mai mulți fani ai lui Vitese, rivala regională a lui Utrecht. Belgienii era înarmați cu bâte, după cum menționează presa din Olanda, iar forțele de ordine au intervenit în momentul în care tensiunile au apărut în sectorul destinat oaspeților.

A section of Genk fans were not searched properly on the way into FC Utrecht tonight. Riot police enter the away sector and clear the away sector out pic.twitter.com/fQXyxDl9Qm

— FootballAwaydays (@Awaydays23) January 22, 2026

Polițiștii i-au evacuat din stadion pe fanii lui Genk, după scandalul apărut, astfel că meciul nu a putut începe la ora stabilită inițial.