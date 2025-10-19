Gnohere a semnat un nou contract. Acum un an se lăsase de fotbal - Antena Sport

Harlem Gnohere s-a bucurat de simpatia fanilor români, chiar dacă el a evoluat la ambele rivale, Dinamo și FCSB. Ajuns la 37 de ani, cu toate că acum un an s-a retras din fotbal, Gnohere a revenit asupra deciziei şi a semnat un nou angajament.

În septembrie 2024, după doar câteva zile de la semnarea contractului cu Dinantaise, o formație de amatori din Belgia, Gnohere a anunţat că se retrage. La un an distanţă, fostul fotbalist de la FCSB s-a înţeles cu SC Montignies, echipă de amatori care se află pe ultimul loc în clasament. Cât timp nu a mai jucat, Gnohere şi-a luat licenţa de antrenor.

Gnohere a fost golgheterul campionatului României

Gnohere s-a remarcat în fotbalul românesc, cu pentru perioada petrecută la Dinamo (2015-2017), respectiv la FCSB (2017-2020). El a fost golgheterul campionatului României în sezonul 2017/2018 şi a cucerit câte un trofeu la ambele formaţii: Cupa României cu FCSB și Cupa Ligii României cu Dinamo. Gnohere a mai evoluat la echipe care Stade-Lausanne, La Tour, Bulle, UGS Geneve, Charleroi, Westerlo, Mouscron sau Mons.