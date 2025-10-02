Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB - Young Boys 0-2: "Cele două goluri sunt ale lui" - Antena Sport

Închide meniul
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – Young Boys 0-2: “Cele două goluri sunt ale lui”

Publicat: 2 octombrie 2025, 22:09

Gigi Becali / Hepta

Gigi Becali (67 de ani) l-a criticat dur pe portarul Ştefan Târnovanu (25 de ani) după înfrângerea FCSB-ului cu Young Boys Berna, scor 0-2.

Becali e de părere că Becali e vinovat la ambele goluri ale elveţienilor, marcate de Joel Monteiro.

Gigi Becali l-a făcut praf pe Ştefan Târnovanu

Eu spun așa, e o echipă pe care trebuia să o batem. Nu am bătut-o că… Voi spuneți că Târnovanu e omul meciului. Iertați-mă pe mine, dar cele două goluri sunt ale lui.

Trebuiau apărate, așa cred. Poate avea emoții. Știu eu? Dacă iei gol din 20 de metri plasat… Al doilea gol, minge înceată. Asta e părerea mea”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro după FCSB – Young Boys 0-2.

FCSB – Young Boys Berna 0-2

Echipa bucureşteană FCSB a pierdut joi, pe teren propriu, scor 0-2, în faţa formaţiei elveţiene Young Boys Berna, în a doua etapă a grupei din Liga Europa.

Elveţienii nu au stat mult în expectativă pe Arena Naţională şi Târnovanu a fost nevoit să respingă la şutul lui Monteiro, din minutul 3. În contrapartidă a venit lovitura de cap a lui Mihai Popescu, care a trecut puţin pe lângă poartă. Monteiro a deschis scorul, în minutul 11, cu un şut din careu, iar bucureştenii au mai primit o lovitură. Accidentat înaintea înscrierii golului, Edjouma a fost înlocuit încă din minutul 15. Târnovanu a mai intervenit odată la şutul lui Gigovic, din minutul 20, în timp ce încercările timide ale roş-albaştrilor nu au avut sorţi de izbândă.

Monteiro a reuşit dubla, cu primele sale goluri stagionale, în minutul 36, şi la pauză Young Boys conducea cu 2-0. Charalambous a efectuat trei schimbări la pauză şi bucureştenii au fost mai incisivi în prima parte a reprizei secunde. Tănase a trimis puţin peste poartă în minutul 47, Bedia a şutat la colţul scurt în minutul 54, însă Târnovanu a intervenit, iar în minutul 64 Politic a fost aproape de gol la o gafă a portarului Keller, care însă a prins la timp mingea ce se ducea spre gol. Politic a mai încercat odată un şut, în minutul 74, dar Keller nu a putut fi învins. Atacurile gazdelor nu au fost periculoase, elveţienii s-au apărat fără probleme şi FCSB – Young Boys s-a terminat 0-2.

Bucureştenii pierd primul meci în grupa Ligii Europa şi rămân cu trei puncte în clasament. Viitorul adversar al FCSB va fi Bologna, pe care o va înfrunta la Bucureşti.

