Jucătorul făcut praf de Gigi Becali, după victoria FCSB-ului cu Qarabag! Avertismentul transmis: "Nu mai eşti de noi!" - Antena Sport

Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă/ Hepta Gigi Becali a făcut praf un jucător, după ce FCSB a învins-o pe Qarabag, scor 3-2, şi şi-a asigurat matematic prezenţa în play-off-ul pentru optimi din Europa League. Patronul campioanei l-a taxat pe Marius Ştefănescu, cel care a fost titular în confruntarea de la Baku. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ FCSB va disputa „finala" pentru optimi cu Manchester United, joi, de la ora 22:00. Campioana României are nevoie de un succes istoric cu „diavolii", pentru a prinde direct optimile competiţiei. Jucătorul făcut praf de Gigi Becali, după victoria FCSB-ului cu Qarabag Gigi Becali a oferit o reacţie dură, la scurt timp după meciul cu Qarabag. Patronul campioanei l-a criticat pe Marius Ştefănescu şi l-a avertizat pe acesta că ar putea pleca de la FCSB, în cazul în care continuă să evolueze aşa. Becali a fost nemulţumit de faptul că Ştefănescu nu a avut forţă în joc, şi de asemenea, de faptul că nu pasează mai mult în timpul meciurilor. Mijlocaşul transferat de la Sepsi, în vară, în schimbul sumei de 1,3 milioane de euro, a fost schimbat la pauză în duelul de la Baku, în locul său fiind trimis în teren Alexandru Băluţă. „Mă bucurasem, că am zis că şi-a revenit, dar nu, nu… La nivelul ăsta trebuie să ai putere. Hai să vedem.

Dacă nu ai forţă, driblezi. Dacă nu ai forţă şi nu driblezi, trebuie să ai tehnică de pasă rapidă. Dacă nu dai nici pasă, nu mai eşti de noi. Are inteligenţă, ştie să se demarce, avea tehnică şi de dribling şi de pasă, dar nu le mai are acum. Sper să-şi revină”, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro.

Gigi Becali, critici după victoria cu Qarabag

Gigi Becali nu a fost mulţumit de jocul echipei, deşi campioana României s-a impus cu 3-2 şi a făcut un pas uriaş pentru calificarea în optimile de finală ale Europa League.

„Mai cu bucurie, dar aşa ceva… dominaţi cum am fost nu am văzut în viaţa mea! Niciodată nu am fost dominaţi. Am fost distruşi, nu mai ştiam. Trei cornere, trei goluri… nu e mâna lui Dumnezeu aici? E de apreciat lupta, războiul!

