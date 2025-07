Dan Petrescu a răbufnit înainte de CFR Cluj - Lugano: „De ce trebuie să mai vorbim?”. Ce a spus despre Louis Munteanu - Antena Sport

Dan Petrescu a răbufnit, înainte de CFR Cluj – Lugano, manșa a doua a confruntării din turul doi preliminar de Europa League. Antrenorul clujenilor a oferit o reacție fermă, fiind de părere că duelul va fi unul extrem de dificil pentru echipa sa, după 0-0 în tur.

Dan Petrescu a subliniat faptul că Lugano are un lot foarte valoros, iar echipa sa trebuie să facă un meci solid pentru a se putea califica în turul al treilea din Europa League.

Dan Petrescu a răbufnit înainte de CFR Cluj – Lugano

Antrenorul clujenilor a oferit declarații și despre Louis Munteanu. În ciuda zvonurilor legate de un transfer în Franța, „Bursucul” a dat de înțeles că-l va avea la dispoziție pe atacant pentru returul cu Lugano.

„Trebuie să respectăm adversarul. Nu înțeleg de ce trebuie să mai vorbim. E clar că ei sunt mai buni, au jucători mai buni, costă 15 milioane, 10 milioane. Uitați-vă la Transfermarkt. E clar că lotul lor este mult mai valoros. În afară de asta, ei nu au niciun accidentat.

Noi avem patru jucători titulari care sunt accidentați. Orice echipă din lume ar suferi în acest caz. E clar că ei au un avantaj. Dar am mai demonstrat înainte, indiferent de numele adversarului, că am avut rezultate mari dacă am avut spirit.