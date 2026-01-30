Marcatorul golului campioanei, Juri Cisotti, a spus ce i-a lipsit FCSB-ului pentru a o învinge pe Fenerbahce! - Antena Sport

Închide meniul
Bogdan Stănescu Publicat: 30 ianuarie 2026, 0:34

Juri Cisotti la faza golului pe care l-a marcat cu Fenerbahce / Sport Pictures

Juri Cisotti (32 de ani), autorul golului FCSB-ului cu Fenerbahce, e de părere că roş-albaştrii trebuiau să câştige ultima partidă disputată în acest sezon în Europa League.

Italianul consideră că FCSB trebuia să fie mai atentă la finalizare, campioana României ratând numeroase ocazii în meciul cu ocupanta locului 2 din campionatul Turciei.

Juri Cisotti: “Am obţinut un punct, dar am meritat mai mult. Ne lipseşte finalizarea”

“Din păcate, am obținut doar un punct, dar am meritat mai mult. Am avut foarte multe multe ocazii. Trebuie să ne concentrăm acum la meciul de duminică.

Din păcate, în această perioadă ne lipsește finalizarea. Trebuie să lucrăm și să mergem înainte. Am avut foarte multe ocazii, am primit gol din fază fixă. Cred că a fost un meci destul de bun, trebuie să-l analizăm”

FCSB – Fenerbahce 1-1. Campioana a fost eliminată din Europa League

Echipa bucureşteană FCSB a încheiat la egalitate joi seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea turcă Fenerbahce, în ultimul meci din grupa Ligii Europa.

Dennis Politic a avut prima acţiune periculoasă a gazdelor, pe Arena Naţională, dar şutul său din minutul 10 a fost respins de Ederson. Târnovanu a avut o intervenţie salutară în minutul 17, la lovitura de cap a lui En-Nesyri, dar portarul bucureştenilor nu a mai avut reacţie la faza care a urmat, corner Akturkoglu, lovitură de cap la colţul lung al lui Ismail Yuksek şi Fenerbahce conducea cu 1-0 la Bucureşti, din minutul 19.

Un un-doi între Olaru şi Mamadou Thiam l-a adus pe căpitan într-o poziţie bună, însă şutul său a fost respins de Ederson, în minutul 31. După trei minute Miculescu a pătruns în careul turcilor şi Ederson a intervenit din nou în faţa bucureştenilor. Tot portarul oaspeţilor a scos foarte bine şutul din careu al lui Mamadou Thiam, în minutul 36 şi la pauză FCSB – Fener a fost 0-1, după cea mai bună repriză a bucureştenilor din acest an.

Campioana României, ocazii uriaşe după pauză

Olaru a ratat o altă ocazie uriaşă în minutul 50, când a primit în careu, însă a trimis slab direct în braţele lui Ederson. Târnovanu a intervenit excelent în faţa lui Akturkoglu, în minutul 59, scoţând în corner, iar eforturile ros-albastrilor au fost rasplatite, în minutul 71, când Radunovic i-a trimis lui Cisotti şi italianul a egalat după minute întregi de presiune formidabilă a gazdelor. Şapte minute mai târziu Mamadou Thiam a trimis o bombă, din careu, peste poartă.

Târnovanu a intervenit excelent în faţa lui Akturkoglu, în minutul 59, scoţând în corner, iar eforturile ros-albastrilor au fost rasplatite, în minutul 71, când Radunovic i-a trimis lui Cisotti şi italianul a egalat după minute întregi de presiune formidabilă a gazdelor. Şapte minute mai târziu Mamadou Thiam a trimis o bombă, din careu, peste poartă. Turcii au revenit în atac şi Akturkoglu nu a găsit poarta în minutul 81, pentru ca Graovac să fie aproape de autogol un minut mai târziu, când a încercat să respingă mingea în corner. Ederson şi-a mai salvat odată echipa, respingând cu vârful degetelor în minutul 90, la şutul lui Octavian Popescu.

Finalul a fost pe contre, dar nu s-a mai înscris şi FCSB – Fenerbahce s-a încheiat 1-1. Roş-albaştrii au terminat sezonul european pe locul 27, cu 7 puncte şi au părăsit competiţia după faza grupei.

