Marcatorul golului campioanei, Juri Cisotti, a spus ce i-a lipsit FCSB-ului pentru a o învinge pe Fenerbahce! - Antena Sport

Juri Cisotti la faza golului pe care l-a marcat cu Fenerbahce / Sport Pictures

Juri Cisotti (32 de ani), autorul golului FCSB-ului cu Fenerbahce, e de părere că roş-albaştrii trebuiau să câştige ultima partidă disputată în acest sezon în Europa League.

Italianul consideră că FCSB trebuia să fie mai atentă la finalizare, campioana României ratând numeroase ocazii în meciul cu ocupanta locului 2 din campionatul Turciei.

Juri Cisotti: “Am obţinut un punct, dar am meritat mai mult. Ne lipseşte finalizarea”

“Din păcate, am obținut doar un punct, dar am meritat mai mult. Am avut foarte multe multe ocazii. Trebuie să ne concentrăm acum la meciul de duminică.

Din păcate, în această perioadă ne lipsește finalizarea. Trebuie să lucrăm și să mergem înainte. Am avut foarte multe ocazii, am primit gol din fază fixă. Cred că a fost un meci destul de bun, trebuie să-l analizăm”

FCSB – Fenerbahce 1-1. Campioana a fost eliminată din Europa League

Echipa bucureşteană FCSB a încheiat la egalitate joi seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea turcă Fenerbahce, în ultimul meci din grupa Ligii Europa.