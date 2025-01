Mihai Popescu, discurs sincer după FCSB - Manchester United 0-2: "Ne-am învăţat lecţia". Ce a spus despre ratarea uriaşă din prima repriză - Antena Sport

Mihai Popescu a fost unul dintre cei mai buni jucători ai FCSB-ului în meciul cu Manchester United, câştigat de „diavoli” cu 2-0. Dalot şi Mainoo au fost marcatorii celor două goluri de pe Arena Naţională.

În debutul partidei, Mihai Popescu a ratat o şansă uriaşă pentru FCSB. La o lovitură liberă executată foarte bine de Radunovic de pe partea dreaptă, Popescu a reluat şi a trimis puţin pe lângă poartă.

Mihai Popescu e convins că FCSB va învăţa din înfrângerea cu Manchester United

În ciuda înfrângerii, FCSB încheie grupa principală pe locul 11, cu 14 puncte, ceea ce înseamnă că formaţia roş-albaştră va merge în play-off-ul competiţiei.

După meciul împotriva unui club uriaş precum Manchester United, Mihai Popescu este convins că FCSB şi-a învăţat lecţia, după ce a avut în faţă un asemenea adversar:

„Un meci greu, am întâlnit o echipă de tradiție, o echipă mare. Ne-am învățat lecția. Atmosfera a fost fantastică însă cum am spus, am învățat ce am avut de învățat. Cu siguranță ar fi fost altă partidă (n.r. despre ratare), asta este, face parte din joc.