Mihai Stoica, surprins de ce s-a întâmplat pe stadionul lui Dinamo Zagreb, la meciul cu FCSB: „N-am mai văzut așa ceva” - Antena Sport

Mihai Stoica s-a declarat surprins de ce s-a întâmplat pe stadionul lui Dinamo Zagreb, la meciul cu FCSB. Cu puțin timp înainte de fluierul de start, fanii au afișat un banner imens în peluză.

Pe banner era mesajul „Bad Blue Boys”, făcând referire la galeria lui Dinamo Zagreb. Grupul de suporteri a apărut în 1986, iar numele este inspirat din filmul „Bad Boys”, „Blue” fiind trimitere la culoare albastră a echipei croate.

Mihai Stoica, surprins de ce a văzut la Dinamo Zagreb – FCSB

Mihai Stoica a fost surprins de cât de mare era bannerul afișat de fanii croați, la meciul cu FCSB. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a transmis că nu a mai văzut așa ceva până la duelul din această seară.

MM a mai vorbit și despre faptul că stadionul Maksimir nu va fi plin pentru meciul cu FCSB, fiind convins că fanii au fost „goniți” și de temperaturile scăzute.

„Cel mai mare banner pe care l-am văzut vreodată. Nu am mai văzut așa ceva. Ajută și arhitectura stadionului, dar este clar cel mai mare.