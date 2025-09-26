Mircea Lucescu l-a felicitat pe Gigi Becali, după victoria FCSB-ului din Europa League: "Excelent! S-au sacrificat" - Antena Sport

Mircea Lucescu, selecţionerul României, a avut numai cuvinte de laudă la adresa celor de la FCSB, după victoria din prima etapă a fazei principale din Europa League, pe terenul celor de la Go Ahead Eagles, scor 1-0.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

David Miculescu a marcat în minutul 13, din centrarea lui Denis Alibec, golul care avea să aducă cele trei puncte. Un rol important în victoria obţinută joi seară l-a avut şi Ştefan Târnovanu, cel care a avut mai multe intervenţii salvatoare.

Mircea Lucescu, impresionat de victoria FCSB-ului pe terenul lui Go Ahead Eagles

Mircea Lucescu a fost încântat de rezultatul obţinut de FCSB în Olanda şi a felicitat jucătorii şi staff-ul, dar şi pe patronul Gigi Becali. De asemenea, selecţionerul României a subliniat faptul că jucătorii de la FCSB au fost extrem de motivaţi în meciul contra celor de la Go Ahead Eagles:

“E excelent pentru moralul lor şi al fotbalului românesc, o victorie obţinută cu foarte multă inteligenţă. La echipa naţională joacă cu sufletul, la echipa de club ei sunt plătiţi. Dar i-am văzut foarte motivaţi, bravo lui Gigi, bravo lui Charalambous. Au arătat ca o echipă, s-au sacrificat, atacanţii recuperau mingea în propriul careu. Mi-a plăcut echipa, în primul rând spiritul ei. Îmi dă şi mie speranţă. Mi-aş dori foarte mult, comparând cu meciul cu Cipru, e o diferenţă enormă în favoarea celor care au intrat ieri pe teren.

E adevărat, veneau după multe rezultate negative în campionat, lumea îşi pierduse speranţa. Câteodată poţi să baţi pe oricine. De mult n-am văzut o echipă care să se sacrifice atât, din fiecare duel au ieşit cu mingea. Să vedem acum, trebuie urmat de un alt meci în campionat, acum e altceva. Sunt obligaţi să atace, e cu totul alt meci. Dar am văzut alt spirit.