Mircea Lucescu l-a felicitat pe Gigi Becali, după victoria FCSB-ului din Europa League: "Excelent! S-au sacrificat" - Antena Sport

Mircea Lucescu, selecţionerul României, a avut numai cuvinte de laudă la adresa celor de la FCSB, după victoria din prima etapă a fazei principale din Europa League, pe terenul celor de la Go Ahead Eagles, scor 1-0.
David Miculescu a marcat în minutul 13, din centrarea lui Denis Alibec, golul care avea să aducă cele trei puncte. Un rol important în victoria obţinută joi seară l-a avut şi Ştefan Târnovanu, cel care a avut mai multe intervenţii salvatoare.
Mircea Lucescu, impresionat de victoria FCSB-ului pe terenul lui Go Ahead Eagles
Mircea Lucescu a fost încântat de rezultatul obţinut de FCSB în Olanda şi a felicitat jucătorii şi staff-ul, dar şi pe patronul Gigi Becali. De asemenea, selecţionerul României a subliniat faptul că jucătorii de la FCSB au fost extrem de motivaţi în meciul contra celor de la Go Ahead Eagles:
“E excelent pentru moralul lor şi al fotbalului românesc, o victorie obţinută cu foarte multă inteligenţă. La echipa naţională joacă cu sufletul, la echipa de club ei sunt plătiţi. Dar i-am văzut foarte motivaţi, bravo lui Gigi, bravo lui Charalambous. Au arătat ca o echipă, s-au sacrificat, atacanţii recuperau mingea în propriul careu. Mi-a plăcut echipa, în primul rând spiritul ei. Îmi dă şi mie speranţă. Mi-aş dori foarte mult, comparând cu meciul cu Cipru, e o diferenţă enormă în favoarea celor care au intrat ieri pe teren.
E adevărat, veneau după multe rezultate negative în campionat, lumea îşi pierduse speranţa. Câteodată poţi să baţi pe oricine. De mult n-am văzut o echipă care să se sacrifice atât, din fiecare duel au ieşit cu mingea. Să vedem acum, trebuie urmat de un alt meci în campionat, acum e altceva. Sunt obligaţi să atace, e cu totul alt meci. Dar am văzut alt spirit.
La un moment dat, eram îngrijorat după meciul cu Cipru tocmai din cauza asta, că nu am văzut jucători dispuşi să-şi lase sufletul. Să vedem şi meciul cu Young Boys, dar îmi dă speranţe pentru că se lărgeşte aria de selecţie. Cum evoluau în campionat, era foarte greu să găseşti un jucător din echipa aia. Acum se schimbă”, a declarat Gigi Becali, la fanatik.ro.
